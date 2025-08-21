Plajda korkunç ölüm: Dalgalarla açığa sürüklenen genç boğuldu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren 20 yaşındaki bir genç dalgalarla açığa sürüklenerek boğuldu.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çevlik sahilinde meydana geldi.
Denize giren H.G., bir süre sonra dalgalarla açığa sürüklenirken, suda çırpınmaya başladı.
Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan H.G., sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bilinci kapalı olan H.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
