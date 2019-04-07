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  3. 07 Nisan 2019 09:07

Plan yapanlar dikkat ! Meteoroloji'den uyarı geldi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da parçalı, zamanla çok bulutlu ve akşamı da sağanak yağışlı olabileceğini açıkladı.

Plan yapanlar dikkat ! Meteoroloji'den uyarı geldi...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren ise sağanak yağışlı bir gün bekleniyor.
 
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve sis hadisesi beklenirken, hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (Poyraz), akşam saatlerinden itibaren güneydoğu (Keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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