''Polat Alemdar''ı MİT ajanı yaptılar

İran Radyo Televizyon Kurumu'na bağlı Press TV'nin internet sitesi, Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı, Necati Şaşmaz'ı terör faaliyetleri düzenleyen MİT'çi ajan diye yayınladı.

TÜRKİYE KARŞITI KİRLİ OPERASYON

Türkiye karşıtı koalisyon kirli operasyonlarına devam ediyor. Türkiye'yi karalamaya başlayan bir kesim uydurma sosyal medya fotoğraflarıyla yalan haber yapma yarışına girdiler. Bunun son örneği de İran televizyonu Press Tv'nin internet sitesi oldu.

PRESS TV UYDURMA HABERİYLE KOMİK DURUMA DÜŞTÜ

Münbiç'teki patlamada 5'i ABD askeri 20 kişi hayatını kaybetmiş, kanlı saldırıyı ise DEAŞ üstlenmişti. İran Radyo Televizyon Kurumu'na (IRIB) bağlı İngilizce yayın yapan Press TV, MİT'ten emir alan bir ekibin tutuklandığını duyurarak bu saldırıda ele geçirilen bir kimlik kartını paylaştı. Irak ve İsrail'de görev yapan bir ajana ait olduğu belirtilen kimlik kartında, Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın olduğu görülüyor. "Turkish Field Notes @TurkFieldNotes" adlı kullanıcının twetini "Terör saldırıları planlayan Türk destekli militanlar tutuklandı" yalanıyla servis eden Press Tv sosyal medyada olay oldu.

The ID card belonging to a Turkish MIT agent was found by Syrian Kurdish Forces at the scene of the #Manbij restaurant attack.



The agent was known to have carried out extensive counter intelligence ops in Turkey. He was also sent on missions to Iraq and Israel. pic.twitter.com/HpcWNssLqD