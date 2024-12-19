Polatların kara para aklama davasında şok itiraflar

Engin ve Dilan Polat'ın kara para aklama davasında sanıkların itirafları duruşmaya damga vurdu. Ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, tedbirlerin kaldırma talebini ayrı ayrı reddetti ve gizli tanığın dinlenmesine karar verdi. Duruşma 8 Nisan 2025 saat 10.00’a ertelendi.

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve siğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istenmişti. Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Engin Polat, S.P., K.P. ve A.G.'nin tahliyesine karar vermişti. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2. duruşması görülen davaya, Dilan Polat, Engin Polat, S.P., K.P., Sıla Doğu ve Can Doğu katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık E.Ç. Edirne E Tipi Kapalı Cezaevinden duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Tanık beyanları alınan duruşma saat 10.30 sıralarında başladı.

'SİSTEMİMİZ YASADIŞI BAHİSTİR'

Duruşmada tanık olarak dinlenen tutuklu sanık E.Ç., "Bu şahıslarla akrabalığım yok, Engin-Dilan Polat’ı ve A.G.’yi 2017 yılından itibaren V.Ş. sebebiyle tanırım. Sistemimiz yasadışı bahistir. Her birimiz kendimize ait ülkelerde ikamet ediyoruz. Engin Polat KKTC’ye yasadışı yollarla giderek bizimle bağlantı kurdu. Sistemi bu kişiler üzerinden yürütmeye devam ettik. D.B., Engin Polat’a kefil olduğunu söyledi. Üst düzey dediğimiz siteler var. O sistemlerin kurucusuyum. Sadece bu sanıklar üzerinden değil başka insanların üzerine de sistem kurduk. Batum, Yunanistan, Gürcistan üzerinde çalıştırdım. 2018 yılından önce V.Ş. üzerinde dava vardı ve ondan dolayı biz geri çekilmiştik. Tüm yetkiyi ben ve D. almıştık. V.’in sahip olduğu sistemin yarısını ben yarısını D. almıştı. Paralarımızı sistem üzerinden nakit çekiyorduk. V.Ş. rahat durmadı. Kendisi D.’nin yardımıyla beni devre dışı bırakmaya başladı. Kurmuş olduğu bahis sistemi dışında kendimizi güvene almayı düşündük. Kordine timi, ATM timi olsun herkesi biz takip ediyorduk. Kişisel herhangi bir telefon kullandığı takdirde yüklenen casus sistemiyle kendilerini yakalıyorduk" dedi.

'PARALAR SOĞUK CÜZDANDA TOPLANIRDI'

Tanık Ç., "Kendilerine her türlü koordine edilen şirketler açıldı. MASAK kolay kolay tespit edemediği için siber suçlar devreye girdi. Yavaş yavaş kendi üzerine kurulan şirket aracılığıyla hesaplarına para girişi oluyordu. Para girişi yapmak için kişi kart seçtiğinde mail order sistemine girmiş oluyor. Bu paralar, kurulan şirketler kimin üzerine yapıldıysa ona gider. Paralar soğuk cüzdan dediğimiz sistemden nakit olarak çekildi. Tüm paralar nakit olarak sistem üzerinden geçilerek satış bedeli yüksek olduğu için mali şubede dikkat çekmezdi. Bu sistem üzerinden ana şirket dediğimiz şirkette toplanıp, paralar nakit olarak belli şirketlerden çekilirdi ve hiçbir şekilde şüphe çekmiyordu. Herhangi bir operasyona karşı tedbirli olduğumuz için paralar yüzde 50 soğuk cüzdan dediğimiz olayda toplanır. Cezaevinde yattığım dönemde mevcut telefonlarım vardı. Bazıları yakalandı bazıları yakalanmadı. Bu telefonlarla dışarıyla irtibat kuruyordum. Engin Polat, Dilan Polat ve A.G.’yi bu işte olduklarını D.B. telefon üzerinden söyledi.2 milyar Türk lirası ve 45 bin dolar para, Dilan-Engin Polat ve A.G.’nin kendi üzerinde kurulan şirketler üzerinden gelen paralardır. Para karşılığında elimizin kolumuzun yetiştiği yerler var. Dilan, Engin Polat ve A. beni görmediler ama ben kendilerini bizzat gördüm telefonlarına kadar" dedi.

'SANAL BAHİSLE YÜKSELDİ'

Tutuklu tanık A.Y. ise, "M.Ö.’yü aynı sektörde olduğumuz için tanırım. İllegal bahis reklamlarını Ankara’daki Y.S.A. yapardı. 2017-2019 yılları arasında M.Ö., N.G.’nin hesabını kapatması için 5 bin lira teklif etti ben kabul etmedim. Ö.’nün kendi sosyal medya şirketi var bu şirkette 600 fenomen var. Bunların hesaplarını kapatıp bize açtırırdı. M.Ö. haftanın 3 günü yanına giderdi sosyal medyadan hikaye atardı oradan biliyorum. İllegal bahis reklamı aldığına dair medyadan arkadaşımdan bilgi aldım. Sadece reklam faaliyeti alıyordu. T.T. ve eşi İ.T. araştırılsın. M.Ö. 2017-2018 yılında Ankara’da teknik servisti nasıl bir anda yükseldi. Sanal bahisle yükseldi. Engin Polat’ın hesaplarına bakın. Engin Polat ile arasındaki alım satıma bakılsın. Y.S.A. söyledi bunları bana" dedi.

‘TELEFONLARINA RAP SİSTEMİ ATTIM’

Tutuklu tanık E.Ş. duruşmaya kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katılarak, "Engin ve Dilan Polat ve M.Ö.’ı tanırım. Dilan, Engin Polat ile 2021 yılında M.’nın sosyal medya şirketi üzerinden tanıştık. Birbirimize reklam işleri paslardık. Ben de o zamanlar sosyal medya fenomeniydim. Dilan Polat ile bir süre sonra farklı sosyal medya hesaplarından dolayı ayrıldık. Birkaç reklam çalışması yapmıştık ve birkaç kez yemek yemeğe gitmiştik. Şirketlere özel yazılımlar yapıyordum. Engin Polat’ın telefonuna RAT (uzaktan erişim aracı) yükledim. Bu da yurtdışıyla bağlantılı, başkalarının telefonuna erişim sağlar. 2021-2022 yılında aramız bozuldu. Dilan Polat, M.Ö. aracılığıyla benim Whatsapp’ım dahil tüm sosyal medya hesaplarımı kapattırmıştı. Hesabım açılması için bana 'Ece Ronay ile konuşmayacaksın onlarla paylaşım yapmayacaksın' demişti. M.Ö. ile aramızda sinkaflı konuşmalar geçmişti ben de M.Ö.’nün hesabını kapattım. Bilgisayarımdaki delilleri CİMER üzerinden olsun her yere mail attım. RAT sistemi, banka hesabı üzerinden kişiye mesaj atıyorsun kişi bu linke tıklayınca kişinin telefonuna erişim sağlıyorsun bunu Engin Polat’a, Dilan Polat ve M.Ö.’ye yapmıştım. Sanal bahis tarafından da Rap attım. Telefona rap attığımda internet sitelerinin isimlerini gördüm. Bitcoin hesap cüzdanı üzerinden para trafiği oluyordu. Veysel X diye bir kullanıcı vardı. Konuşmaları da bilgisayarımda mevcut. Bilgisayarım savcılık tarafından alındı" dedi.

'TEDBİRLERİN KALKMASINI TALEP EDİYORUZ'

Sanık A.G. tanık beyanına karşı, "Bizlerin taşınmaz haklarımız dahil herşeyimize tedbir konuldu. El koyma kararları tamamı kanun ilkelerine aykırıdır. Tanık beyanlarına söylenecek hiçbir söz yok. Bu arkadaşların tamamı duyum, dedikodu entrikadır. Tedbirin kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.

Sanık Can Doğu ise, "Tanık ifadeleri hakkında makamınıza bırakıyorum beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sıla Doğu ise tanık beyanlarına karşı, "Tanıkların hiçbirini tanımıyoruz. Adı geçen D.B. ile ne yüz yüze görüştük ne de kendisini tanıyoruz. 16 Aralık'ta kardeşim 5 gün hastanede yatmıştır. Kıbrıs’a gittiler diyor, biz üçümüz 1 günlüğüne gidip geldik. Tekrar Kıbrıs’a giriş çıkışımız olmadı. Suçsuz, haksız yere cezaevinde yattım, cezaevinde çok yıprandım lupus hastalığımla uğraşıyorum. Tedbirlerimin kalkmasını beraatimi istiyorum" dedi.

DİLAN POLAT: HİÇBİRİNİ TANIMIYORUM

Engin Polat ise tanık beyanlarına karşı, "Hiçbirini tanımıyorum anlattıkları şeylerle uzaktan yakından alakamız yok. 133 şubemiz var 30-40 şubemizi kaybettik ve kaybetmeye devam ediyoruz. Şirketlerimizin tarafımıza gelmesini istiyoruz" diye konuştu. Dilan Polat ise tanık beyanlarına karşı, "Hiçbirini tanımıyorum. O tarihlerde ameliyat olmuş ve hastanede yatıyordum. Şerefim namusum ve çocuklarımın üzerine yemin derim ki bir kere bile yüz yüze gelmedik ve tanımıyorum. Şubelerim var bir sürü insan ekmek yiyor. Tedbirlerin kalkmasını talep ediyoruz" dedi.

S.P. ise, "Hayatımızda görmediğimiz insanları burada gördük. Eşim düşüp bayılıyor bizim sağlığımızı işimizi gücümüzü geri verin. 14 yaşında torunum var içine kapanık. Beraatimizi istiyoruz ailece.

K.P. ise tanık beyanlarına karşı, "Hiçbirini tanımıyorum işyerlerim ve banka hesaplarımın bölmelerini kaldırılmasını ve beratımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

'MÜVEKKİLLERİM MAL VARLIKLARINA KAVUŞMALI'

Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz tanık beyanına karş konuşmasında, "Tanıklar açıkça yalan beyanlar vermektedir. Mahkemeyi yanıltmak içindeler, hepsi hükümlüdür. Son dinlenen tanık özellikle 16 Mart tarihini sorduğumuzda özellikle Ortaköy’de 'Beraberdik' diyor fakat müvekkilim o tarihlerde ameliyat olmuş ve hastanede yatmaktadır. Süreç içerisinde, müvekkilimin de söylediği gibi şirketleri kapatılmaya başladı insanlar mağdur oldu. Ölmüş insanların mal varlıklarına, çocukların üzerine olan malvarlıklarına tedbir konuldu. Tanıkların beyanları dikkate alındığında 3 hükümlü tanıkların beyanıyla buraya geldik. Noterler dahi işlem yapmıyor herhangi vekaletname alamıyoruz. Noterler birliğine başvuru yaptık. Orantısız bir tedbir süreci yaşandı. Müvekkillerimin malvarlıklarına kavuşması gerekir. MASAK raporunda da suç örgütü kapsamında herhangibir faliyeti bulunmadı, kaynağı belirsiz paralar bulunmadı" dedi. Savcı mütalaasında, tedbirler ve el koyma kararlarının kaldırılması taleplerinin reddedilmesine karar verilmesini talep etti. Duruşmaya 1 saat ara verildi.

'NE SÖYLESEK BOŞ'

Diğer yandan Dilan ve Engin Polat ile kardeşi Sıla Doğu duruşmanın devam ettiği Kartal'daki Anadolu Adliyesine elele geldi. Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun beyaz renkli giyinmesi ve gözlüklerini çıkarmaması dikkat çekti. Duruşmaya saat 13.25'te ara verildi. Duruşmaya ara verildiği sırada gazetecilere konuşan Engin Polat, "Şu an birşey söylemek için erken. Ara verildi dava devam ediyor.Şu an ne söylesek boş "diye konuştu.Duruşmaya 1 saat ara verildi.

DURUŞMA 8 NİSAN 2025'E ERTELENDİ

1 saatlik aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti kararında, tedbirlerin kaldırılma talebinin ayrı ayrı reddine, gizli tanığın dinlenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti duruşmayı 8 Nisan 2025 saat 10.00’a erteledi.Mahkemenin ara kararı sorulan tutuksuz sanık Engin Polat duruşma çıkışı, "Söyleyecek birşey yok. Saygımız sonsuz " diye konuştu. Tutuksuz sanık Sıla Doğu ise, "Elbet bir gün adalet yerini bulur" dedi.

DHA