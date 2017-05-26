ABD ile Çin arasında tansiyonu yükseltecek olay
ABD ile Çin arasında tansiyonu yükseltecek olay
O ülkede büyük facia: 91 ölü, 100 kayıp
O ülkede büyük facia: 91 ölü, 100 kayıp
Sözcü soruşturmasında 3 tutuklama talebi
Sözcü soruşturmasında 3 tutuklama talebi
Milyonları ilgilendiren yasayı onayladı
Milyonları ilgilendiren yasayı onayladı
Korkudan ağladılar ! Gerçek sanınca...
Korkudan ağladılar ! Gerçek sanınca...
Ramazan ayında havalar nasıl olacak ?
Ramazan ayında havalar nasıl olacak ?
Twitter'da ''KirliReferandum'' yazan genç kız ifadeye çağrıldı
Twitter'da ''KirliReferandum'' yazan genç kız ifadeye çağrıldı
Erdoğan: Talimat verdim, o isimler değişecek
Erdoğan: Talimat verdim, o isimler değişecek
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Mayıs 2017 19:09

Polis aracı devrildi: 2 polis yaralı

Kütahya'da bir polis aracının devrilmesi sonucu Çavdarhisar İlçe Emniyet Amiri Vekili Erkan Şen ve bir polis yaralandı.

Polis aracı devrildi: 2 polis yaralı
A+ A-

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bir polis aracının devrilmesi sonucu Çavdarhisar İlçe Emniyet Amiri Vekili Erkan Şen ve bir polis yaralandı.

Polis memuru Hakan Çağrıöztürk yönetimindeki 43 A 60140 plakalı polis aracı ilçe yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Çavdarhisar İlçe Emniyet Amir Vekili Erkan Şen yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polislerin Çavdarhisar ilçesinden Gediz Adliyesine evrak götürmek için yola çıktıkları öğrenildi.

İHA

araç , polis , amir , yaralı , devrildi , kütahya