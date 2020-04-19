Polis aracı İzmir sokaklarında böyle gezdi

Türkiye'nin 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlardan ve polis ekiplerinden renkli görüntüler gelmeye devam ediyor.

İzmir'in Konak ilçesinde devriye atan polis aracı, Göztepe sokaklarından geçtiği sırada aracın içinde yüksek sesle İzmir Marşı'nı çaldı.

Vatandaşlar da o anlara evlerinin pencere ve balkonlarından alkışlarla eşlik etti.

İZMİRLİLER DE EŞLİK ETTİ

Vatandaşlar, İzmir Marşı'nı çalarak devriye gezen polis aracının videosunu çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım alan görüntülerde vatandaşların evlerinin pencere ve balkonlarından alkışlarla marşa eşlik ettiği gözlendi.