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  3. 01 Ağustos 2019 17:55

Polis aracı ortada kaldı ! Aydın'da zincirleme kaza

Aydın'da meydana gelen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmadı. Zincirleme kazada trafik polislerini taşıyan araç ortada kalarak hasar aldı.

Polis aracı ortada kaldı ! Aydın'da zincirleme kaza
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Aydın’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araba birbirine girdi. Kazada araçların ortasında kalan trafik polislerini taşıyan ekip otosu da zarar gördü.

Kaza akşam saatlerinde Aydın-İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halinde araçlar Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü önünde birden birbirlerine çarpmaya başladı. Kazada birbirine giren araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araçlar arasında kalan görevi başındaki trafik polislerini de taşıyan ekip otosu hasar gördü.

Kazada yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı olurken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İHA

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