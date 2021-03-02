Polis aracına kurşun yağdırdı, ifadesi pes dedirtti!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sivil polis aracına ateş açan Fırat Ş. (20), yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen şüphelinin ''Ben ateş açmadım'' dediği öğrenildi.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi 3'üncü Sokak üzerinde önceki gece yaşanan olayda devriye gezen sivil polis aracına tabanca ile ateş açıldı. Sivil polislerin yara almadığı saldırının ardından şüpheli, kaçtı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlatarak, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin Fırat Ş. olduğu saptandı. Ş., saklandığı evde yakaladı.

DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANMIŞ

Gözaltına alınan Fırat Ş.'nin, 4 ayrı suçtan kaydı bulunduğu, 2015 yılında işlediği cinayet suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden pandemi tedbirleri kapsamında denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ş.'nin ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği, "Ben ateş açmadım" dediği öğrenildi.

ATEŞ AÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Fırat Ş.'nin, polis aracına tabanca ile ateş açtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir evin duvarının arkasına gizlenen Ş., sokağa çıkıp hedef gözeterek, ateş açıyor. Ş., bir süre sonra yeniden yere çömelerek tabancasını ateşliyor. Boş kovanları toplayıp, kaçıyor.

DHA