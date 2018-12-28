Polis aracında tecavüz ! Evine bırakacağım diye araca aldı ve...

İstanbul Beylikdüzü'nde, bir kadını evine bırakmak için ekip otosuna bindirerek ıssız bir yere götürüp tecavüz ettiği iddia edilen polis memuru için 12 yıl hapis cezası istendi.

Beylikdüzü'nde görevdeyken polis aracında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen polis memurunun yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı.

POLİS MEMURUNUN YARGILANDIĞI CİNSEL SALDIRI DAVASI GÖRÜLDÜ

Beylikdüzü'nde devriye görevindeyken aynı araçta bulunan görevli polis memuru R.Y.'nin (28) yanında, P.T. (28) adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen polis memuru S.E.'nin (27) yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

"EKİP OTOSUNDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞ"

Olaya ilişkin esas hakkında Cumhuriyet Savcısı Ercan Altuncu mütalaasını okudu. Olay tarihinde mağdurun eve gitmek üzere yürürken polislerle karşılaştığını ve polislerin U dönüşü yaparak mağdurun yanına gittikleri belirtilen mütalaada, "Sanık S.E'nin aracın camını açarak mağduru gideceği yere kadar bırakmak için seslendiği, mağdurun önce binmek istemediği, sanığın ısrarı üzerine polis aracına yönelerek arka koltuğa oturduğu, polis memuru sanık S.E'nin evinden şarj aletini alacağını söylediği, mağdura kendisiyle eve gitmeyi teklif ettiği, mağdurun bunu istemediği, daha sonrasında sanığın şarj aletini aldığı, aracı hareket ettirerek ıssız bir bölgeye gittiği, aracı durdurarak yanına geçtiğini, mağdurun istemediğini söylediği ve engellemeye çalıştığı, sanığın mağdur ile cinsel ilişkiye girdiği, mağdurun araç dışına çıkarak üstünü giydiği, sanığın mağduru aldığı yere bıraktığı ve mağdurun iner inmez 155'i arayarak maruz kaldığı saldırıyı ihbarda bulunduğu ve polis merkezine giderek şikayetçi olduğu" ifadeleri yer aldı.

SANIĞIN BEYANINI DOĞRULAYAN BİLGİ BULUNAMADI

Mütalaanın devamında, "olay sonrasında araçta mağdur P.T.'ye ait genotip özellikler ile sanık S.E.'ye ait genotip özelliklerin karışık olduğu tespit edildiğine ilişkin uzman raporunun bulunduğu, sanık S.E. ile mağdurun HTS kayıtlarının mahkemeye getirtildiği, ancak sanığın beyanlarını doğrulayan bilgi bulunmadığı." aktarıldı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Olay günü araçta bulunan tutuksuz sanık R.Y.'nin kamu görevini bırakarak, kendilerine tahsis edilmiş aracın amaç dışı kullanımına itiraz etmediğinin aktarıldığı mütalaada, "RY.'nin diğer sanığı engellemediği, amirlerine bildirmediği, resmi üniformalı bulunduğu, bu şekilde suç işleme kararı bulunan diğer sanığın eylemine iştirak ettiği, sanık S.E'nin 'cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmayan hapis cezası, sanık R.Y'nin 'cinsel saldırı' ve 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçlarından 8 yıla kadar cezalandırılmasını ve tutuklu sanık S.E'nin tutukluluk halinin devamını, diğer sanık R.Y'ninde tutuklanılması talep olunur" denildi.



"RIZASININ OLMADIĞI HERHANGİ BİR DURUM GERÇEKLEŞTİRMEDİM"

Söz verilen tutuklu sanık S.E., "Bir yıldır sadece rızam yoktur beyanıyla 155 beyanıyla cezaevindeyim. Rızasının olmadığı herhangi bir durum gerçekleştirmedim, mağdurum tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık R.Y. ise mağdurun araca bindiğinde samimi bir şekilde konuştuğunu ve evinin önünden geçerken inmediğini söylediği savunmasında, "Ben mesleğimden ihraç oldum S.E. tutuklu. Evinin önünde inmedi araçtan. Bir tepki vermedi" dedi.

Sanık S.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti tarafların savunmaları için duruşmayı erteledi.