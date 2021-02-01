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  3. 01 Şubat 2021 22:20

Polis, Boğaziçi Üniversitesi'ne girerek öğrencilere müdahale etti

Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar devam ederken yüzlerce polis Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’e girerek öğrencilere müdahale etti.

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla, AK Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasıyla başlayan protestolar yaklaşık 1 aydır devam ediyor.

Öğrencilerin eylemine karşı yüzlerce polis Güney Kampüs’e girdi. Sokağa çıkma yasağının başlatıldığı ve Rektörlüğün abluka altına alınması eyleminin ‘yasa dışı’ olduğu söylenirken, öğrencilerin dağılması istendi.

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