Polis, Boğaziçi Üniversitesi'ne girerek öğrencilere müdahale etti

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla, AK Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasıyla başlayan protestolar yaklaşık 1 aydır devam ediyor.
Öğrencilerin eylemine karşı yüzlerce polis Güney Kampüs’e girdi. Sokağa çıkma yasağının başlatıldığı ve Rektörlüğün abluka altına alınması eyleminin ‘yasa dışı’ olduğu söylenirken, öğrencilerin dağılması istendi.
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