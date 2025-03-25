Polis Güvenpark'ı kapatınca Ankara'da binlerce kişi Çankaya'da toplandı
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Başkent Ankara'da Kızılay Meydanı'na ve Güvenpark'a girişler kapatılınca binlerce protestocu Çankaya Belediyesi önünde toplandı.
CHP'nin Başkent Ankara'da Güvenpark’ta toplanmak üzere yaptığı çağrının ardından Ankara'da polis, protestoların merkezi olan Güvenpark'ı ve Kızılay Meydanı'na çıkan Ziya Gökalp Caddesi'ni kapattı.
Güvenpark'a gitmek isteyen vatandaşlar polis engeline takılınca bu sefer Çankaya'ya yöneldi.
Çankaya Belediyesi'nin önüne binlerce kişi protestolarını burada sürdürdü.
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