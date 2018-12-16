Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt
Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt
Konut alacaklar acele edin ! Son günler...
Konut alacaklar acele edin ! Son günler...
Mehmet Ali Erbil hakkında yeni paylaşım
Mehmet Ali Erbil hakkında yeni paylaşım
İtalya'da alarm ! Türkiye'yi de etkileyebilir
İtalya'da alarm ! Türkiye'yi de etkileyebilir
Kredi kartı olanlar dikkat ! Son gün 31 Aralık...
Kredi kartı olanlar dikkat ! Son gün 31 Aralık...
Son 15 gün... Dikkat ! Paranız yanabilir...
Son 15 gün... Dikkat ! Paranız yanabilir...
Milyonlarca emekliyi ilginlendiriyor ! İşte zam oranları...
Milyonlarca emekliyi ilginlendiriyor ! İşte zam oranları...
Türkiye'de bir ilk ! Seri üretime başlıyor...
Türkiye'de bir ilk ! Seri üretime başlıyor...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Aralık 2018 15:20

Polis kurtarınca sinir krizi geçirdi

Üst geçitte ağlayan ve ayaklarını aşağıya sarkıtan kadın kurtarılınca sinir krizi geçirdi.

Polis kurtarınca sinir krizi geçirdi
A+ A-

Üst geçitte ağlayan ve ayaklarını aşağı sarkıtan kadını görenler, polisi aradı. İntihardan vazgeçirilen kadın, sinir krizi geçirince hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Ekonomik sıkıntıları olduğu öğrenilen işsiz Semiha A., çevre yoluna atlayıp, yaşamına son vermek için üst geçide çıktı. Korkulukları tutarken, ayaklarını aşağı sarkıtan ve gözyaşı döken kadını görenler, polise haber verdi.

Çevredekiler, polis gelene kadar, aşağı inmesi için Semiha A.'yı ikna etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, üst geçide çıktı. Semiha A. ile bir süre konuşan ekipler, intihardan vazgeçen kadını korkuluklardan uzaklaştırdı. Sinir krizi geçiren Semiha A., sağlık görevlilerince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA

polis , hastane , üst geçit , sinir krizi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM