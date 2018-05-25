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  3. 25 Mayıs 2018 18:32

Polis memuru eşini böyle tehdit etti !

Adana'da eşinin başına silah dayayarak tehdit ve eziyet eden polis memuru hakkıdna 14 yıl hapis cezası istendi.

Polis memuru eşini böyle tehdit etti !
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Adana'da eşine başına silah dayayarak eziyet ettiği ve  tehditlerde bulunduğu, oğluna da kötü muamele ettiği iddiasıyla tutuklanan polis  hakkında 14 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana  Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’nde yaşayan polis memuru A.K’nin (30),   eşi E.K’ye (30) eziyette bulunup tehdit ettiği, 8 yaşındaki oğluna da kötü  muamelede bulunduğu iddiasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

 Eşinin şikayeti üzerine tutuklanan polis memuru A.K. hakkında "silahla  tehdit, kötü muamele, eziyet etme" suçlarından hazırlanan iddianame, Adana  11.Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, polis memurunun "eziyetten" 8 yıl, "tehditten" 5 yıl,   "kötü muameleden" ise bir yıl olmak üzere toplam 14 yıl hapisle cezalandırılması  istendi.

Polis memurunun tartıştığı eşinin kafasına silah dayayarak "yüzüne  kezzap atarım, çocukların senin yüzüne bakarken tiksinir, seni öldürürüm" diyerek  tehdit ettiği aktarılan iddianamede, şüphelinin 2-3 günde bir eşini darbettiği  belirtildi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde, "şüphelinin mağdura sistematik  şekilde cebir ve şiddet uygulayarak suç kastını gösterdiği, şüphelinin suçu  alışkanlık haline getirdiği, ayrıca şüphelinin olayda müştekiyi aralıklarla  darbederek acı verme ve eziyet çektirme kastının yoğunluğunu gösterdiği  anlaşılmıştır” ifadesi kullanıldı.

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