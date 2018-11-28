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  2. Güncel
  3. 28 Kasım 2018 23:37

Polis önce ceza kesti sonra baklava ikram etti

Gaziantep'te polisin durdurduğu 3 kamyon sürücüsüne ceza kesildi. Ceza sonrası sürücülere baklava ikram edildi.

Polis önce ceza kesti sonra baklava ikram etti
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Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, polis durdurduğu 3 kamyonun sürücüleri ve sahiplerine kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle toplam 33 bin lira ceza yazdı. Ekipler uyardıkları sürücülere baklava ikram ederek yolcu etti.

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri Nurdağı-Bahçe karayolunda oluşturduğu kontrol noktasında kural ihlali yapan 3 kamyonu durdurdu. Ekipler, kamyon sürücülerine ve ruhsat sahiplerine 5 bin 500er lira toplam da 33 bin lira ceza kesti.

Polis, kamyon sürücülerine baklava ikram ettikten sonra kurallara uymaları konusunda uyardı.

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