Polis önce ceza kesti sonra baklava ikram etti

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, polis durdurduğu 3 kamyonun sürücüleri ve sahiplerine kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle toplam 33 bin lira ceza yazdı. Ekipler uyardıkları sürücülere baklava ikram ederek yolcu etti.



Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri Nurdağı-Bahçe karayolunda oluşturduğu kontrol noktasında kural ihlali yapan 3 kamyonu durdurdu. Ekipler, kamyon sürücülerine ve ruhsat sahiplerine 5 bin 500er lira toplam da 33 bin lira ceza kesti.

Polis, kamyon sürücülerine baklava ikram ettikten sonra kurallara uymaları konusunda uyardı.