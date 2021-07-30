Polis, sahte ürünler için harekete geçti: 5 gözaltı

Tokat’ta markaların sahte tişört, kot ve ayakkabılarını sattığı tespit edilen mağazalara baskın yapan polis ile esnaf arasında gerginlik yaşandı.

Semerkant Mahallesi’nde ünlü markaların taklit ürünlerini sattığı tespit edilen iş yerlerine baskın düzenlendi.

"PANDEMİDEN DOLAYI MAĞDUR OLDUK"

Marka avukatı ile polisin baskın düzenlediğini öğrenen bazı esnaf kepenk kapatarak iş yerinin önünden ayrılmadı. Mağaza önünde toplanan esnaf pandemi döneminde mağdur olduklarını belirterek, iş yerlerine polisin girmesine izin vermedi. Bazı esnaf ürünleri satanların değil sahte marka ürünlerin üretimini yapanlara işlem yapılmasını istedi.

BİBER GAZI KULLANILDI

Esnaf tepkilerini dile getirirken, olay yerine çevik kuvvet ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercüment Cihan’ın esnafın iş yerinin önünden ayrılması isteğine esnaf karşı çıktı. Çevik kuvvet ekipleri kalkan yardımı ile esnafı iş yerlerinin önünden uzaklaştırmak için müdahalede bulundu. Yaşanan arbede esnasında polis biber gazı kullandı. Kalabalık dağıtılırken, 5 esnaf ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri çilingir yardımı ile iş yerinin kapısının açılması için çalışma başlattı.