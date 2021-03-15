Polis sorgusu sırasında cebinden iki kesik kulak çıkardı!

ABD'nin Florida eyaletindeki bir adam, dedesinin cinayetiyle ilgili polis sorgusu sırasında cebinden bir çift kesik kulak çıkardı

30 yaşındaki Kolby Parker, Lake ilçesinde birlikte yaşadığı 77 yaşındaki dedesi Ronald Wells'i bıçaklayarak öldürmekle suçlanıyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre Parker, sorguda dedesiyle birlikte esrar içtiklerini, sonrasındaysa tartışmaya başladıklarını söyledi.

Tartışma büyüyünce dedesinin bıçakla kendisine saldırdığını anlatan Parker, bıçağı elinden alarak yaşlı adama sapladığını, olayın meşru müdafaa olduğunu savundu.



Cumartesi günü cinayetin işlendiği eve giden polisler, 77 yaşındaki adamın birçok bıçak darbesiyle yere yığılmış cansız bedenini verandada buldu.

Ancak olay yeri inceleme ekipleri kan donduran bir başka detayla daha karşılaştı. Polisler, Parker'ın yatak odasında "aile kasabı" yazan ve üzerinde plastikten yapılma insan kulaklarının takılı olduğu bir önlük buldu.

Polis açıklamasında saldırganın sorgu sırasında cebinden dedesinin kesik kulaklarını çıkarıp polise fırlatarak güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştığı belirtildi.



İfadesinde suçlarını kabul eden Parker, "Artık gitme vakti gelmişti" diyerek dedesinin öldürdüğünü ve hayatını kaybeden anneannesiyle birlikte olmasını istediğini söyledi.

Polis, saldırganın dedesine beyzbol sopasıyla defalarca vurduğunu, daha sonra da adamı birçok yerinden bıçakladığını ve kulaklarını kestiğini belirtti.

Açıklamaya göre Parker evde kendisini tutuklamaya çalışan üç polis görevlisine de tekme tokat saldırdı.

İkinci dereceden cinayet, polis memuruna saldırı ve tutuklamaya şiddet kullanarak direnmekle suçlanan Parker, Lake ilçesi hapishanesinde tutuluyor.