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  3. 20 Eylül 2018 19:12

Polis şube şube aradı... Son anda engellendi

Eskişehir'de kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişilerin verdikleri hesaba 90 bin lira yatırmak isteyen kişi son anda engellendi.

Polis şube şube aradı... Son anda engellendi
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Eskişehir'de kendisini telefonla arayıp polis olduklarını söyleyen kişilerin verdikleri banka hesabına 90 bin lira yatırmak isteyen Fikri A.'yı (70), polisler dolandırılmaktan kurtardı.

Cep telefonundan Fikri A.'yı arayan kimliği belirsiz bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, "Kimlik bilgileriniz FETÖ terör örgütünün eline geçmiş. Bu örgüte yönelik operasyon düzenleyeceğiz. Paranızı belirttiğimiz hesaba havale edin" dedi. Görüşmenin ardından Fikri A. evinden çıkıp kent merkezindeki banka şubesine gitti. Durumun farkına varan Fikri A.'nın yakınları, 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi.

Polis ekipleri, Fikri A.'nın hesabının bulunduğu ve gidebileceği banka şubelerini kontrol etti. Ekipler Fikri A.'yı bir banka şubesinde kendisini arayan dolandırıcıların verdiği hesaba 90 in lira para yatırmak üzereyken buldu.

Ekiplerin uyarısı üzerine Fikri A. parayı yatırmadı. Polis, telefon dolandırıcılarını yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

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