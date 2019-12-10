  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 10 Aralık 2019 16:24

Polis ve zabıtadan ortak trafik denetimi

Denizli'de trafik polisleri ve zabıta ekipleri ortak bir denetim yaptı. Sokaklardaki kaldırımlara ve hatalı park edilen araçlara 14 bin 40 lira para cezası kesildi.

Polis ve zabıtadan ortak trafik denetimi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Denizli'de trafik polisleri ve zabıta ekipleri ortaklaşa denetim yaptı. Kaldırıma ve yola hatalı park edilen araçların kontrol edildiği denetimde 130 araca toplam 14 bin 40 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte trafik akışının yoğun olduğu 6 noktada ortak denetim yaptı.

Bayramyeri, 2. Ticari Yol, Cumhuriyet, Saltak, Çaybaşı ve Kıbrıs Şehitleri Caddeleri ile çevrelerinde bulanan ara sokaklar kontrol edildi. Kaldırıma veya yola hatalı şekilde park eden araç sürücülerine ceza kesildi. Denetimde 130 araca toplam 14 bin 40 lira para cezası verildiği, ortak denetimlerin süreceği belirtildi.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
polis , zabıta , trafik , denetim , denizli
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM