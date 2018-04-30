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  3. 30 Nisan 2018 15:24

Polise isyan etti: ''İnsan kız arkadaşının yanından alınır mı ?''

Zonguldak'ta alkollü sürücü, kendisini durduran polise böyle tepki gösterdi.

Polise isyan etti: ''İnsan kız arkadaşının yanından alınır mı ?''
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yapılan testte 2,83 promil alkollü çıkan sürücü Hüseyin K. (55), kamyonetini durduran polislere tepki gösterdi. Hüseyin K., "İnsan, kız arkadaşının yanında alınır mı? Sizde hiç saygı kalmamış" dedi. 

Polis ekipleri, alkollü olarak araç kullanıldığı ihbarı üzerine, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde Hüseyin K. yönetimindeki 19 EB 246 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonetinden sinirle inen Hüseyin K., polislere tepki gösterdi. Hüseyin K., "İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı? Sizde hiç saygı kalmamış. Benden başka durduracak adam mı bulamadınız? Herkes bir şeyler alıp, yola çıkıyor. Onları neden almıyorsunuz?" diye konuştu. Hüseyin K., ehliyetini isteyen polislere, 'Ehliyetim yok' diyerek, vermek istemedi. Polisin ısrarı sonucu ehliyetini veren Hüseyin K.'nin yapılan testte 2,83 promil alkollü olduğu belirlendi.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Hüseyin K.'nin, 'alkollü araç kullanmak'tan ehliyetine el koyulduğu ve 1000 liralık para cezası uygulandığı öğrenildi. Kamyonet ise çekiciyle otoparka götürüldü. Hüseyin K.'nin aracındaki kadın ise olay yerinden uzaklaştı.

DHA

kamyonet , kız arkadaş , polis , alkollü , sürücü
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