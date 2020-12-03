Polise silahlı saldırıdan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı!

Antalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet K. (22), Kahramanmaraş'ta kaldığı otelde kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda biri ağır, 2 polis memuru yaralandı. Yaralanan polislerden Barış Göl, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için kent genelinde operasyon başlatıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya'da işlenen bir cinayetle ilgili şüpheli olarak aranan Muhammet K.'ın kentte olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı olan şüphelinin eşkaline uyan kişinin Egemenlik Caddesi yakınlarında görüldüğünü belirledi. Bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli K.'ın otelde kaldığını saptadı.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ATEŞ AÇTI

Hareket geçen polisler, otelin üçüncü katına çıkarak, şüphelinin kaldığı odaya yöneldi. Bu sırada, havalandırma boşluğunun olduğu alanda duran Muhammet K., kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda polis memurlarından birisi karın bölgesinden, diğeri ise bacağından yaralandı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheli, kaçmak için havalandırma boşluğuna girdi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ OPERASYON BAŞLATTI

Silah sesleri üzerine bölgeye takviye polis ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaralı polis memurları hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Otelin çevresi ablukaya alınırken, Özel Harekat polisleri de yolu yaya ve araç ulaşımına kapatıp, sivillerin uzaklaştırılmasının ardından otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelip, gelişmeleri takip etti. Otelde kalanları tahliye eden polislerin yaptığı aramada, şüpheliye ulaşılamadı. Şüphelinin kaldığı odadaki eşyalar ise incelemeye alındı.

KENT GENELİNDE OPERASYON

Görgü tanıkları ile bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarını inceleyen ekipler, Muhammet K. 'ın yakalanması için kent genelinde operasyon başlattı. Operasyonun devam ettiği belirtildi.

1 POLİS MEMURU, ŞEHİT OLDU

Antalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet K. 'ın, Kahramanmaraş'taki otele kendisini gözaltına almaya gelen polislerden silahla vurduğu Barış Göl, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

YAKALANDI, AMELİYATA ALINDI!

Kahramanmaraş'ta 1 polisi şehit edip, 1 polis memurunu yaraladıktan sonra kaçan ve Şazibey Mahallesi'ndeki av bayisinden mermi satın almak isterken, polis ekiplerini fark edince kaçmaya başlayan cinayet şüphelisi Muhammet K., 'dur' ihtarına uymayınca ateş açılarak, etkisiz hale getirildi.

Yaralanan saldırganın kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındığı belirtildi.

ANTALYA'DAKİ CİNAYETTEN ARANIYORDU

Bir süre önce Burdur’un Bucak ilçesinden Antalya’ya taşınan ve bir AVM’de giyim üzerine bir mağaza zincirinde reyon yöneticisi olarak çalışan 24 yaşındaki Aykut Ç.’den haber alamayan İstanbul’daki ailesi, durumu 26 Kasım tarihinde polise bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen Antalya polisi, Aykut Ç.’yi arama çalışması başlattı. Ayağına sıcak su döküldüğü için raporlu olan Aykut Ç.’nin cep telefonunun da ortadan kaybolduğu günden beri kapalı olduğu belirlendi. Polis aramalara rağmen Aykut Ç.’ye ait bir ize rastlayamadı. Gencin yakınları Aykut Ç.’nin otomobilinin, Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi üzerindeki bir galeriye satıldığı, satış işlemini gerçekleştiren kişinin de arkadaşı Muhammet K. olduğunu iddia etti. Muhammet K.’ın, satış sırasında arkadaşı Aykut Ç.’ye benzeyen Suriyeli kişiyi yanında getirdiği ve aracın sahibiymiş gibi satışı yaptığı öne sürüldü.



İhbarın ardından çalışmalarını derinleştiren polis, Aykut Ç.’nin yerine geçip, otomobilini sattıkları iddia edilen sürülen Suriye uyruklu şüpheliye ulaştı. Şüpheli ifadesinde, Aykut Ç.’yi parası için M.K. ile öldürdüklerini itiraf etti. İfadenin ardından Varsak bölgesi ormanlık alanda araştırma yapan polis, Aykut Ç.’nin cansız bedenine ulaştı. 23 Kasım gecesi darp ve işkence edilen daha sonra boğularak öldürülen gencin cesedini şüphelilerin 30 santimetre derinliğe gömüldüğü belirlendi. Gömüldüğü yerden çıkartılan Aykut Ç.’nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Aykut Ç.’nin cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul’un Silivri ilçesine gönderildi. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, Suriye uyruklu M.G. ve Aykut Ç.’nin yakın arkadaşı Muhammet K.’nin 86 bin TL’ye sattıkları otomobili de bularak el koydu.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. tutuklandı.