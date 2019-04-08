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  3. 08 Nisan 2019 15:32

Polisi harekete geçiren ihbar ! Tam 15 bin adet...

Konya'da polisin yaptığı operasyonda 200 bin lira olan 15 bin adet madeni sahte 2 euro ele geçirildi.

Polisi harekete geçiren ihbar ! Tam 15 bin adet...
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Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 200 bin lira olan 15 bin adet madeni sahte 2 euro ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Konya’dan Afyonkarahisar istikametine giden bir araçta sahte para olduğu ihbarı alan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-300 karayolu üzerinde aracı durdurdu.

.. .. .. plakalı tırda yapılan aramada, piyasa değeri 200 bin TL olan 15 bin adet sahte madeni 2 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Yakup Ç. (29) ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sahte paralara el konulduğu öğrenildi. 

İHA

sahte , polis , euro
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