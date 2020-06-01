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  3. 01 Haziran 2020 15:27

Polisin durdurduğu şahıs apar topar hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta polisin kimlik sorduğu, ülkeye kaçak giren Afganistan uyruklu şahıs ateşinin yüksek olduğunu belirtmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Polisin durdurduğu şahıs apar topar hastaneye kaldırıldı
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Olay, Atatürk Caddesi Kepçeli Kavşağı'nda yaşandı. Polisin şüphelenerek kimlik sorduğu C.A.(39) kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığını ve kimliğinin olmadığını söyledi. Afganistan uyruklu olduğunu belirten C.A., hasta ve yüksek ateşli olduğunu söyledi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, C.A'nın ateşinin 39 derece olduğunu tespit etti.



Bu sırada polis ekipleri de cadde üzerinde yürüyen vatandaşları C.A.'nın yakınından geçmemesi için uyardı. C.A., ambulansla Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM) kaldırılarak tedavi altına alındı.



DHA

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sivas , yüksek ateş , koronavirüs
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