Polisin olduğu yerde artık bunu yapmak yasak

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesine göre, artık eylemlerde ses ve görüntü alanlar hakkında yasal işlem yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesine göre, artık eylemlerde ses ve görüntü alanlar hakkında yasal işlem yapılacak.

ODATV'nin haberine göre, genelgede, cep telefonu ile ses ve görüntü alan kişilerin engelleneceği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın imzasıyla yayınlanan genelgede kararın gerekçesi olarak ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, “özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği” öne sürüldü.

Genelgede “Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek danışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesi” ifadelerine yer verildi.

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