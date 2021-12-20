Polisin tepki çeken müdahalesine soruşturma

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 polisin ''çalıntı bisiklet'' şüphesiyle durdurdukları 12 yaşındaki çocuğa müdahalesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 18 Aralık'ta sabah saatlerinde sorumluluk bölgesinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı üzerinde çalışan Safranbolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli iki sivil polis memurunun konuyla alakalı araştırma yaptığı sırada, saat 16.30 sularında güzergahtan geçen, eşkale uyan bisikletli M.A. isimli çocuğun durdurulduğu ancak çocuğun kaçmak istemesi üzerine görevlilerin müdahale ettiği belirtildi.

Yapılan inceleme sonrası bahsi geçen çocuğun bisiklet hırsızlığının faili olmadığı ve görevli polis memurlarının müdahalesinin maksadını aştığının anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, "Yaşanan bu talihsiz olay, Valiliğimizi ve emniyet teşkilatımızı derinden üzmüştür. Bu talihsiz olaya muhatap olan çocuğumuzun yaşadığı bu travmadan dolayı çocuğumuz ve ailesinden özür diliyoruz. Olayda dahli bulunan görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Atatürk Mahallesi Kaya Erdem Caddesi'nde yaşanan olay, çevredeki güvenlik kamerası ve vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Baba Ferhat A, gazetecilere, olayın ardından oğlunun dün akşam uyuyamadığını, psikolojisinin bozulduğunu belirterek, "Yarın savcılığa gidip oğlumu darbettikleri için polislerden şikayetçi olacağım." dedi.

AA