Polisin yakaladığı isim bakın hangi bakanın danışmanı çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Basın Danışmanı olarak görev yapan Hüseyin Erdoğan hakkında, evrakta sahtecilik suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Danışman Erdoğan’a, kurum aracını sahte plakayla kullandığı için trafik ekiplerince 5 bin lira ceza kesildi. İş yoğunluğundan dolayı aracı karıştırdığını iddia eden danışman, cezayı sildirmek için girişimlerde bulunuyor.

SAHTE PLAKALI RESMİ ARAÇLA ILGAZ’DA GEZİ

Enerji Bakanı Danışmanı Hüseyin Erdoğan, bakanlığa bağlı kuruluş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’ne (BOTAŞ) ait Volkswagen Passat marka araçla, ailesiyle Ankara’dan Kastamonu Ilgaz ilçesine gezmeye gitti. Ancak, Ankara’ya dönüş yolunca Çankırı il sınırlarında kontrol yapan trafik polislerine yakalandı.

POLİSE “BENİ DURDURAMAZSINIZ” TEPKİSİ

Çankırı Bölge Trafik Müdürlüğüne bağlı polis memurları tarafından başka marka ve modele ait sahte plaka olduğu anlaşılan resmi araç durduruldu.

Çevirme sırasında bakan danışmanı olduğunu ve kendisinin durdurulamayacağını ifade eden Erdoğan, görevli polis memurlarına da hakaret etti. Erdoğan’ın sahte plakayla aile gezisine çıktığı resmi araç bağlanarak, kendisine de 5.000 TL para cezası kesildi. Ayrıca, Enerji Bakanı Danışmanı hakkında, evrakta sahtecilik suçundan Çankırı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

YOĞUNLUKTAN YANLIŞ ARACI ALDIM

Danışman, 13 Ekim 2019 akşamı polise verdiği ifadesinde, iş yoğunluğundan dolayı yanlış aracı alarak seyahate çıktığını iddia etti. Erdoğan, polise şu ifadeye verdi:

“Bakanımızın bir yakının vefatı sebebi ile Ankara ilinden İstanbul’a gittik. Ardından Bilecik’te bir şehit olduğunu öğrendik, gittim. Bilecik ilinden Kastamonu iline enerji STK’ları ile görüşme için geçtim. Ankara iline devam ederken Çankırı’da polisler durdurdu. Aracın ikiz plakalı araç olduğu söylendi. Bakanlık hizmetinde kullanılan aynı marka model üç araç bulunmaktadır. Bu araçların anahtarları aynı yerde olduğu için plakasına bakmadan bu aracı almışım. Yaptığım üst düzey kamu görevinden dolayı bu suçu işlemem imkansızdır. Yaptığım işte zaman kavramı olmadığı için iş yoğunluğundan aracı karıştırmış olmam sebebiyle isnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum…”