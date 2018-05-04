SON DAKİKA
BAHÇELİ'DEN CHP ADAYI MUHARREM İNCE İÇİN İLK YORUM
Trafikte makas atanlara büyük ceza !
Trafikte makas atanlara büyük ceza !
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
İthal anguslar İskenderun Limanı'na geldi
İthal anguslar İskenderun Limanı'na geldi
Cumhur İttifakı protokolünde BBP detayı !
Cumhur İttifakı protokolünde BBP detayı !
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
Abdullah Gül'den Org. Akar ve Kalın açıklaması
Abdullah Gül'den Org. Akar ve Kalın açıklaması
Kritik uyarı geldi ! Mağdur da olsanız hapis cezası var...
Kritik uyarı geldi ! Mağdur da olsanız hapis cezası var...
Bakan'dan milyonlarca memuru ilgilendiren flaş açıklama
Bakan'dan milyonlarca memuru ilgilendiren flaş açıklama
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Mayıs 2018 16:42

Polisin zor anları... Çevreye saldırdılar !

Aydın'da kamyonun kasasındaki kovanlardan 20'si köprüye takılarak yere düştü. Binlerce arı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Polisin zor anları... Çevreye saldırdılar !
A+ A-

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kamyonun kasasındaki kovanlardan 20'si, köprüye takılıp düştü, etrafa saçılan binlerce arı çevredekilere zor anlar yaşattı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi üzerindeki bir köprüde meydana geldi. Kazım Cengiz, yönetimindeki 06 CPH 06 plakalı kamyonla Muğla'dan Ankara'ya arı kovanı götürmek üzere yola çıktı. Aydın Nazilli'ye geldiğinde köprünün altından geçen kamyonun kasasındaki kovanlar köprüye takıldı.

  Çarpma sonucu kamyondaki 20 arı kovanı yola savruldu. Düşerek kırılan kovanlardan çıkan binlerce arı, çevredekilere saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de arıların saldırısına maruz kaldı. Bazı polisleri arı soktu. Çevreyi temizlemek saatler sürdü. Çok sayıda kişi arı sokmasıyla hastaneye koştu. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza sonrasında yola düşen 20 kovandan, binlerce arının çevreye yayıldığı bildirildi. Yolda parçalanan kovanlar, uzman arıcılar tarafından tedbirli bir şekilde saatler süren çalışmayla toplandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

aydın , köprü , kovan , arı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM