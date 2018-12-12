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  3. 12 Aralık 2018 08:17

Polislere hakaret eden şahıs tutuklandı

Sivas'ta cam filmi nedeniyle ceza yazılan sürücü sosyal medyada polislere hakaret edince tutuklandı.

Polislere hakaret eden şahıs tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince İstasyon Caddesi 50'inci Yıl Kavşağı'nda bir otomobil standart dışı ışık ve cam filmi gerekçesiyle durduruldu.

Durdurulan otomobilin sürücüsü K.T.K.'ya 2918 sayılı kanunun ilgili maddelerince cezai işlem uygulandı. Daha sonra sürücünün görevli polislere sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs 'Türk Milletini, Cumhuriyetini, Devletini, Kurum ve Organlarını Aşağılama, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Hakaret' suçlarından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

cam filmi , trafik polisi , cezaevi
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