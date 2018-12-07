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  3. 07 Aralık 2018 16:43

Polisten ''guten morgen'' operasyonu

Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Polisten ''guten morgen'' operasyonu
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Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen ve Alman  vatandaşlarını dolandırdığı öne sürülen 38 şüphelinin gözaltına alındığı  operasyona "guten morgen" adı verildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve  Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Antalya, İstanbul, Bursa, İzmir ve  Muğla'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüphelinin ifade işlemleri  devam ediyor.

Antalya Emniyetinden yapılan açıklamada, "guten morgen (günaydın) adlı  operasyon kapsamında Türk polisine başvuran 3 Alman vatandaşının daha 250 bin  avrosunun alındığını belirterek şüphelilerden şikayetçi olduğu bildirildi.

Öte yandan şüphelilerin ev ve çağrı merkezi gibi kullandıkları iş  yerlerinde 3 tabanca, bir miktar esrar, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, sim  kart ve dolandırıcılıktan elde edildiği tahmin edilen 40 bin lira ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 200 polisle 5 ilde yaptığı eş  zamanlı operasyonda kendilerini Alman kamu görevlisi gibi tanıtarak Alman  vatandaşlarını dolandırdığı öne sürülen 38 kişiyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin, adlarının bazı suçlara karıştığı veya şans oyunlarından  ikramiye kazandıkları gibi bahanelerle 17 Alman vatandaşının 500 bin avro  dolandırdığı iddia edilmişti.

AA

vatandaş , antalya , polis , guten morgen
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