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  3. 25 Ocak 2021 15:29

Polisten iş makinesiyle baskın!

Şırnak'ta, oyun salonunda kumar oynandığı ihbarını alan polis harekete geçti. Kapıyı açan olmayınca iş makinesi yardımıyla içeri girildi. 27 kişiye toplam 85 bin 80 TL ceza uygulandı.

Polisten iş makinesiyle baskın!
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Cizre ilçesine bağlı Yafes Mahallesi'nde, dün sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, oyun salonunda kumar oynatıldığı ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Sokakta önlem alan ekipler, içeridekiler kapıyı açmayınca iş makinesiyle ikinci katın penceresinden oyun salonuna girdi. İçeride bulunan ve 1'i dondurucuya saklanan 27 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 85 bin 80 TL ceza uygulandı. Oyunda kullanılan malzemelere zabıta tarafından el koyulurken, işletme ise mühürlendi. 


 

DHA

polis , iş makinesi , şırnak , kumar , koronavirüs denetimi
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