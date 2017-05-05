Polisten İstanbul'un o ilçesine özel uyarı

İstanbul Esenyurt Emniyet Müdürlüğü, ilçedeki site ve apartmanlara yazı göndererek, tüm kat sahipleri ve kiracıların kimlik bilgisi ekli şekilde bilgilerini istedi. Apartman yöneticileri ve kapıcılardan apartmanda bildirim dışı oturan ve çalışan olup olmadığını, garaj, kömürlük ve boş dairede saklanan olup olmadığını bildirmelerini istedi.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda Kimlik Bildirme Kanunu’na göre apartman yöneticileri ve kapıcılarının binalarında bildirim dışı kimselerin oturup oturmadığını, çalışıp çalışmadığını, garaj, kömürlük ve boş daire gibi bölümlere saklanmaların, bazı eşya ve maddeleri gizlemelerin olup olmadığını bildirmekle yükümlü olduğu belirtildi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre; Yönetici ve kapıcıların kanuna aykırılıkları ve diğer şüpheli hususları kolluğa bildirmek zorunda olduğu bildirildi.Esenyurt’taki kat sahiplerine ait kimlik bilgisi ekli verilerin dijital olarak ve kağıt çıktısı alınarak site yöneticileri tarafından polis merkezine verileceği, aksi halde her bir kişi için 33 TL idari para cezası kesileceği anlatıldı. Buna göre 15 Mayıs 2017’ye kadar bu bilgilerin teslim edilmesi istendi.