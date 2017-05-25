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  3. 25 Mayıs 2017 16:12

Polisten taksiyelere sıkı takip ! Tek tek arandı

İstanbul polisi 25 ilçede 50 farklı noktada taksilere yönelik denetim yaptı.

Polisten taksiyelere sıkı takip ! Tek tek arandı
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İstanbul polisi 25 ilçede 50 noktada 300 ekibin katılımı ile taksilere yönelik denetim yaptı. Saat 14.00'da başlayan denetime 25 ilçe emniyet müdürlükleri ile özel harekat, mali suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele, önleyici hizmetler ve trafik denetleme şube müdürlüğü personelleri katıldı.

50 noktada 300 ekip ile yapılan denetimlerde taksilere yönelikti. Denetim yapılan yerlerden biri olan Fatih Sahilyolu'nda polis ekipleri taksileri durdurarak arama yaptı. Sürücü ve yolculara GBT kontrolünün yanı sıra üst araması yaptı. Dedektör köpeği Kuzey de taksilerde arama yaptı.

Denetim noktalarından biri de Şişli Büyükdere Caddesi'ndeydi. Durdurulan taksilerin şoförleri ile yolculara GBT yapıldı ve üstleri arandı. Narkotik köpeği Maya da taksilerin içinde ve dışında arama yaptı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği denetimde çok sayıda taksi denetimden geçirildi.

DHA

trafik , polis , istanbul , taksi , özel harekat