''100 belediye başkanı AK Parti'ye katılacak''

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi’nde, AK Parti Küçükkuyu Belde Teşkilatı’nın 7´’nci Olağan Kongresi, Zeytin Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kongreye, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

‘100 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ’YE GEÇECEK’ İDDİASI

Önümüzdeki günlerde diğer partilerden 100´e yakın belediye başkanının AK Parti rozeti takacağını ifade eden Grup Başkanvekili Bülent Turan, şunları söyledi:

* Başlıyoruz, her hafta 5 arkadaşımız, her partiden bir belediye başkanımız tören ile AK Parti´ye katılacak. Yüze yakın farklı belediyelerden AK Parti´ye katılım olacak.

* Birileri kavga ederken AK Parti´nin nasıl büyüdüğünü beraber göreceğiz. AK Parti devlet partisi oldu diyorlar, bir defa devletçi olmak bir şeref. Biz millet ile beraber yürüdük.