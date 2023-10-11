''100'üncü yıl ikramiyesi büyün çalışanlara verilmeli''

BBP lideri Mustafa Destici, emeklilere tek seferlik 5 bin lira ödenmesi kararıyla ilgili, ''Cumhuriyetin 100’üncü yılı ile ilgili bir ikramiye verilecekse bizim görüşümüz bütün emeklilere hatta bütün çalışanlara verilmelidir. Bu 100’üncü yıl ikramiyesi ise bunu öğretmen, polis, hâkim, savcı, düz memur da almalıdır. Devlet bütün çalışanlarına vermelidir'' dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Destici, İsrail ve Filistin’de yaşanan son gelişmelere ilişkin, “Filistin ve Gazze’den gelen görüntüler, özellikle çocuk ve kadın ölümleri ve yaralanmaları, feryatlar yüreğimizi yakıyor. Kimden gelirse gelsin ve kimse karşı yapılırsa yapılsın sivillere ve masumlara yönelik saldırıları reddediyoruz ve lanetliyoruz. İsrail’in bugüne kadar yaptığı zulümler, katliamlar, işgaller ta 1948’ten bugüne bunların hepsini biliyoruz. Hepsinin sorumlusu Siyonist ve terörist İsrail Devleti’dir. Lakin sivillere yönelik saldırıları biz tasvip etmiyoruz. Dolayısıyla davasında haklı Filistinlileri yalnızlaştıracak bütün dünya kamuoyu önünde Filistin halkını ve onun adına savaştıklarını açıklayanları, nefret objesi haline getirecek ve masum Filistinlilere yapılacak destekleri engelleyecek boyutlara taşıyacak bu tür girişimleri ve saldırıları da doğru bulmadığımızı ve bunun arkasının iyi incelenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bu soykırıma karşı bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Bu soykırıma karşı Arap dünyasını, İslam alemini ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Biz tarafımız açık ve nettir. Biz masumlarım yanındayız. Biz masum sivillerin yanındayız. Biz masum Müslüman kardeşlerimizin, Filistinli Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Ayrıca bugün Filistin ve Gazze’de yaşananlar evet canımızı acıtıyor ama onların acısını burada yaşayan ve bu hadiselerle hiçbir ilgisi olmayan Yahudi cemaati mensuplarından çıkarmaya kimse kalkmasın. Biz iç huzurumuzu da korumak zorundayız” diye konuştu.

‘KATİL VE TERÖRİST İSRAİL’İN TAM KARŞISINDAYIZ’

Destici, ateşkesin sağlanması noktasında Hamas ve Hamas’ın askeri kanadının kontrol altına alınması gerektiğini kaydederek “Hizbullah’ın farklı eylemlere girişmemesi gereklidir. Çünkü bu savaşı genişletir. Lübnan’a, Suriye’ye, Mısır’a sıçratır. Yine bir anda 1967’de olduğu gibi bir Arap-İsrail Savaşı ile karşıya kalırız. Bu savaş sadece Arap ve İsrail arasında olmaz. Adeta yeni bir dünya savaşı yaşarız. Onun için Türkiye bugüne kadar ki duruşu, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, Dışişleri Bakanının açıklamaları çok aklı selim ve sağduyuludur. Büyük Birlik Partisi olarak ülkemizin, devletimizin ve hükümetin yanındayız. Ama katil ve terörist İsrail’in de tam karşısındayız. İsrail’in aklını başına alması lazım. Savaştan değil, barıştan yana, zulümden değil barıştan yana olması lazım. Masumları, sivilleri, kadınları, çocukları asla hedef almaması lazım. Bizim yüreğimizi yakıyor. O görüntüleri izledikçe biz ağlıyoruz. Orada masumları bütün İslam alemini ağlatan İsrail eğer bu zulümlerine, soykırıma varan katliamlarına devam ederse Müslümanların içindeki nefret daha da büyüyecektir. Gün gelecek o nefret İsrail’i ve bütün Siyonistleri yakacaktır” dedi.

‘ADALETSİZLİK BURADADIR’



Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeneceği açıklaması ile ilgili, “Cumhuriyetin 100’üncü yılı ile ilgili bir ikramiye verilecekse bizim görüşümüz bütün emeklilere hatta bütün çalışanlara verilmelidir. Bu 100’üncü yıl ikramiyesi ise, bunu öğretmende, poliste, hâkim savcıda, düz memur da almalıdır. Devlet bütün çalışanlarına vermelidir. Emeklilerimize verilecek bu 5 bin TL, bir yaraya merhem olabilir evet ama emeklimizin temel problemini çözmez. Yapılması gereken şudur, meclis hemen şunun kararını almalıdır; temmuz ayında verilen yüzde 25’lik zam yasayla kök maaşa geldiği için maalesef daha önceki artışlar da ya seyyanen ya da hazine desteği olarak verildiği için veya maaşa, bordroya etki etmediği için maalesef 8 milyona yakın emekli Haziran’da aldığı maaşı Temmuz’da da, Ağustos’ta da, Eylül’de de almak zorunda kalmıştır. Kök maaşı 7 bin 500 TL olan emekli en düşüğünün maaşına 2 bin 375 TL, 50 bin TL emekli alanın maaşına da 12 bin 500 TL zam gelmiştir. Adaletsizlik buradadır, düzeltilmesi gereken de budur” ifadelerini kullandı.

DHA