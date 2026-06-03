  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 11 gün tutuklu kalan CHP'li il başkanı istifa etti

11 gün tutuklu kalan CHP'li il başkanı istifa etti

11 gün tutuklu kalan CHP'li il başkanı istifa etti
Güncelleme:

İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 11 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstanbul merkezli soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan, görevinden istifa ettiğini duyurdu. 11 gün süren tutukluluğun ardından serbest bırakılan Sapan, tahliyesinden 1 gün sonra yaptığı yazılı açıklamada, yaşadığı adli sürecin kendisi ve ailesi üzerinde önemli etkiler bıraktığını belirtti.

"Genel merkez süreç boyunca gerekli ilgiyi ve desteği göstermedi"

Ailevi nedenleri ve devam eden sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Sapan, CHP Kilis İl Başkanlığı görevini sürdürmesinin mümkün olmadığı kanaatine vardığını ifade etti. Sapan ayrıca, parti genel merkezinin süreç boyunca gerekli ilgiyi ve desteği göstermediğini, bu nedenle kendisini yalnız bırakılmış hissettiğini kaydetti. Bu gerekçeler doğrultusunda görevinden istifa ettiğini açıklayan Sapan, süreç boyunca yanında olan ailesine, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'e, parti üyelerine ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

"Yalnız bırakıldığımı üzülerek ifade etmek durumundayım"

Sapan açıklamasında, "Saygıdeğer hemşerilerim ve sevgili partililerim. Bildiğiniz üzere 23 Mayıs tarihinden bugüne kadar gelen dönemde, zorlu bir adli süreç yaşadım ve 11 gün boyunca tutuklu kaldım. Sonuç olarak da tarafımızca tutuklama kararına karşı yapılan itirazların kabul edilmesi sonucu dün itibarıyla adalet tecelli etti ve serbest bırakıldım. Şükürler olsun ki sürecin başından bu yana, dilimde hep aynı cümle vardı. Asla haram yemedim, yedirmedim. Gelinen noktada gerek ailevi sebeplerim gerekse süregelen sağlık sorunlarım nedeniyle İl Başkanlığı görevini sürdürmenin sevdiklerimin de tavsiyesi üzerine bu aşamada imkansız olduğuna kanaat getirdim. Aynı zamanda partimiz genel merkezinin de süreç boyunca gerekli ilgiyi ve desteği göstermediğini, tarafımın yalnız bırakıldığını üzülerek ifade etmek durumundayım. Bu nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi Kilis İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Beni bu süreç boyunca bir an olsun yalnız bırakmayan en başta sevgili ailem olmak üzere belediye başkanımız ve sevgili dostum Hakan Bilecen'e, çok değerli parti üyelerimize ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceği inancına sahip olan tüm hemşerilerime birer birer teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İlk cinsel deneyim itirafıyla olay olan Sadakatsiz'in Nil'i evleniyor
İlk cinsel deneyim itirafıyla olay olan Sadakatsiz'in Nil'i evleniyor
Nihat Hatipoğlu’nun sosyal medya fenomeni gelini Fatma Soydaş'ın aylık geliri dudak uçuklattı
Nihat Hatipoğlu’nun sosyal medya fenomeni gelini Fatma Soydaş'ın aylık geliri dudak uçuklattı
A Milli Takımımıza dünyaya damgasını vuran uğurlama!
A Milli Takımımıza dünyaya damgasını vuran uğurlama!
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın alacakları ve elinde altın olanları uyardı
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın alacakları ve elinde altın olanları uyardı
Sokak ortasında kan donduran aile faciası: Mermisi bitene kadar ateş etti!
Sokak ortasında kan donduran aile faciası: Mermisi bitene kadar ateş etti!
Ünlü oyuncu Serra Pirinç de yaz sezonuun açtı; bikinili tatil pozu sosyal medyayı salladı
Ünlü oyuncu Serra Pirinç de yaz sezonuun açtı; bikinili tatil pozu sosyal medyayı salladı
Türkiye'nin Amazonları dron kamerasında... ''Suların buluşması''nda büyüleyen manzara!
Türkiye'nin Amazonları dron kamerasında... ''Suların buluşması''nda büyüleyen manzara!
Adıyaman'da kanlı pusu: Park halindeki araca kurşun yağdırdılar! Bir kişi hayatını kaybetti
Adıyaman'da kanlı pusu: Park halindeki araca kurşun yağdırdılar! Bir kişi hayatını kaybetti
Etiketler CHP kilis istifa Umut Mehmet Sapan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul metrosunda intihar şoku! İstasyon kapatıldı, seferler aksadı İstanbul metrosunda intihar şoku! İstasyon kapatıldı, seferler aksadı Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki iplerini koparan neden ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki iplerini koparan neden ortaya çıktı! Gencecik bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi! Döve döve öldürüp kaçtı! Gencecik bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi! Döve döve öldürüp kaçtı! Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın alacakları ve elinde altın olanları uyardı Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın alacakları ve elinde altın olanları uyardı Dilan-Engin Polat'ın Çeşme tatili dehşete dönüştü! Çiftin koruması silahlı saldırıda öldürüldü Dilan-Engin Polat'ın Çeşme tatili dehşete dönüştü! Çiftin koruması silahlı saldırıda öldürüldü Adıyaman'da kanlı pusu: Park halindeki araca kurşun yağdırdılar! Bir kişi hayatını kaybetti Adıyaman'da kanlı pusu: Park halindeki araca kurşun yağdırdılar! Bir kişi hayatını kaybetti A.B.İ'nin güzel Çağla'sı Afra Saraçoğlu'nun vedası olay oldu A.B.İ'nin güzel Çağla'sı Afra Saraçoğlu'nun vedası olay oldu Türkiye'nin Amazonları dron kamerasında... ''Suların buluşması''nda büyüleyen manzara! Türkiye'nin Amazonları dron kamerasında... ''Suların buluşması''nda büyüleyen manzara! Reha Muhtar'ın vasiyeti gündem oldu: ''Cenazeme gelmesin'' Reha Muhtar'ın vasiyeti gündem oldu: ''Cenazeme gelmesin'' Ünlü oyuncu Serra Pirinç de yaz sezonuun açtı; bikinili tatil pozu sosyal medyayı salladı Ünlü oyuncu Serra Pirinç de yaz sezonuun açtı; bikinili tatil pozu sosyal medyayı salladı
Hava durumu raporu güncellendi: Hava sıcaklıkları artıyor, ancak yağışlar kapıda! Hava durumu raporu güncellendi: Hava sıcaklıkları artıyor, ancak yağışlar kapıda! AK Partili 4 il başkanı ve yönetimi görevden alındı AK Partili 4 il başkanı ve yönetimi görevden alındı Ünlü Sunucu Reha Muhtar hayatını kaybetti; cenaze programı da belli oldu Ünlü Sunucu Reha Muhtar hayatını kaybetti; cenaze programı da belli oldu 2026 LGS sınav giriş yerleri açıklandı 2026 LGS sınav giriş yerleri açıklandı Türkiye'de yazın sessiz katili keneler bir kez daha can aldı: Bu aynı ilimizdeki 4'üncü ölüm! Türkiye'de yazın sessiz katili keneler bir kez daha can aldı: Bu aynı ilimizdeki 4'üncü ölüm! AK Parti'nin yeni Anayasa taslağı hazır! 50+1 şartı ve daraltılmış bölge sistemi dikkat çekti! AK Parti'nin yeni Anayasa taslağı hazır! 50+1 şartı ve daraltılmış bölge sistemi dikkat çekti! Özgür Özel'in hedefindeki CHP'li isimden Özel'e çok sert yanıt! Özgür Özel'in hedefindeki CHP'li isimden Özel'e çok sert yanıt! Nihat Hatipoğlu’nun sosyal medya fenomeni gelini Fatma Soydaş'ın aylık geliri dudak uçuklattı Nihat Hatipoğlu’nun sosyal medya fenomeni gelini Fatma Soydaş'ın aylık geliri dudak uçuklattı Ünlü ekonomist Hakan Kara'dan dikkat çeken erken seçim analizi Ünlü ekonomist Hakan Kara'dan dikkat çeken erken seçim analizi Sokak ortasında kan donduran aile faciası: Mermisi bitene kadar ateş etti! Sokak ortasında kan donduran aile faciası: Mermisi bitene kadar ateş etti!