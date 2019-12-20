  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 20 Aralık 2019 13:19

110 terörist sınırdışı edildi

İçişleri Bakanlığı, 46'sı Avrupalı, biri ABD vatandaşı olmak üzere 110 "yabancı terörist savaşçı"nın ülkelerine gönderilmek üzere sınırdışı edildiğini açıkladı.

110 terörist sınırdışı edildi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda, 11 Kasım-19 Aralık tarihlerinde 21 Alman, 13 Fransız, 5 İngiliz, 2 Belçika, 2 Hollanda, 2 Faslı, 2 Kosovalı, 1 Danimarkalı, 1 ABD'li, 1 Yunanistanlı, 1 İrlandalı, 1 Avustralyalı ile diğerleri farklı uyruklardan olmak üzere toplam 110 YTS Türkiye'den sınır dışı edildi.

849 YTS'li kaldı

Geri gönderme merkezlerinde ülkelerine gönderilmek üzere 849 YTS'li kaldı. İlerleyen günlerde YTS'lerin ülkelerine gönderilmeye devam edeceği belirtildi.

Suriye'de yakalanan YTS'lerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanırken, detaylı mülakatlarda sona yaklaşıldığı ve ilgili ülkelerle temas kurulduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ne olursa olsun DEAŞ'lıları geri göndereceğiz. Biz kimsenin DEAŞ oteli değiliz" demişti.
 
 
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
IŞİD , Türkiye , ABD , Avrupa , İçişleri Bakanlığı , DEAŞ , Yabancı Terörist Savaşçı (YTS)
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM