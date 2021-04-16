'128 milyar dolar nerede?' afişi asamayan CHP'den ilginç yöntem

Merkez Bankası'ndaki rezerv kaybına dikkat çekmek isteyen CHP'nin başlattığı "128 milyar dolar nerede?" kampanyasına afiş asılmasına izin verilmemesi üzerine ilginç bir yönteme başvuruldu.

Merkez Bankası'ndaki rezerv kaybına dikkat çekmek isteyen CHP'nin başlattığı "128 milyar dolar nerede?" afişi kampanyasına polislerin müdahale etmesi, farklı çözümleri de beraberinde getirdi.

CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı, "128 milyar dolar nerede?" yazan afişlerin asılmasını polislerin engellemesi üzerine farklı bir çözüm buldu.

Bastırdıkları afişi gökyüzüne uçuran CHP Karşıyaka, "Pankart asmak yasak dediler, uçurmak değil ama" diyerek videoyu sosyal medyada paylaştı.