'128 milyar dolar nerede?' sözleri mahkeme tutanaklarına girdi!

Avukat İsmet Hancı, Erdoğan'a hakaretten yargılandığı davada son sözünün sorulması üzerine, "Takdir mahkemenindir. Ben sadece 128 milyar dolar nerede şeklindeki sözleri sarf etmek istiyorum" cevabını verdi.

Avukat İsmet Hancı, Antalya'da 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten yargılandığı davada beraat etti.

ERDOĞAN'A HAKARETTEN YARGILANAN AVUKAT: 128 MİLYAR DOLAR NEREDE?

Avukat İsmet Hancı, beraat ettiği Erdoğan'a hakaret davasında mahkemede son söz olarak, CHP'nin AKP hükümetinin Merkez Bankası'nın kasasından erittiği 128 milyar doların ardından başlattığı "128 milyar dolar nerede?" kampanyasına atıfta bulunarak, "Takdir mahkemenindir. Ben sadece 128 milyar dolar nerede şeklindeki sözleri sarf etmek istiyorum" dedi.

Gerçek Gündem'den Ozan Buz'un haberine göre, Avukat İsmet Hancı hakkında, 8 Temmuz 2020 yılında Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde Cumhuriyet Meydanı'nda avukatlarla birlikte gerçekleştirilen eylemde kullandığı "Kahrolsun Recep Tayyip Erdoğan diktatörlüğü" ifadesi kullandığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanına hakaret davası açılmıştı.

Antalya'da 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün gerçekleştirilen karar duruşmasında Avukat İsmet Hancı'ya son sözünün sorulması üzerine CHP'nin başlattığı "128 milyar dolar nerede?" kampanyasına göndermede bulunarak, "Takdir mahkemenindir. Ben sadece 128 milyar dolar nerede şeklindeki sözleri sarf etmek istiyorum" dedi.

Avukat İsmet Hancı, Erdoğan'a hakaretten yargılandığı davadan BERAAT etti.

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