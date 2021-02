''13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır. Göndersene çocuklarını askere!''

CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Gara'daki PKK katliamına değindi. Kılıçdaroğlu, ''Gara şehitlerimiz 5-6 yıldır PKK'nın elindeydi. 5-6 yılda ne yapıldı. Biz devamlı hatırlattık, kaçırılmalarını devamlı Meclis'e taşıdık'' dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Şehitlerin ailelerinin bulunduğu evlere kor ateşi düştü. 5-6 yıldır ne yapıldı? Kalbimiz yanıyoruz. Öyle bir noktaya geldik ki adeta şehitler üzerinden hesaplaşan bir Türkiye. Şu iktidarın yaptığına bakın Allah aşkına. Şehit şehittir arkadaşlar. Onun bizim toplumumuzda ayrı bir yeri vardır. Bir tweet üzerinden kıyameti kopardılar. Hangi inanç, hangi erdem? Emin olun anlamakta zorlanıyorum. Aileler her kapıyı çaldılar. Benim de kapımı çaldılar. Arkadaşlarımızı görevlendirdik. Olaya iktidarın el atması lazım dedik. Elimizden gelen her şey yapıldı. Çocukları terör örgütünün elinde olan ailelerle basın toplantıları yapıldı. Soru önergeleri verildi. Her soru önergesi sıradan, olayın özüne inmeyen yanıtlar.

“AÇIKLAMAYI NEDEN VALİ YAPIYOR”

Şehit olan bu kardeşlerimizin öldüğü haberi geldi. Önce şunu düşündüm, nerede nasıl bu kardeşlerimiz şehit oldular? Bilgi edinmeye çalıştık. Ve bilgiler parça parça önümüze gelmeye başladı. Açıklamayı Malatya Valisi yapıyor. Niçin? Bu ülkenin cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir kişi var. İçişleri Bakanlığı, MSB koltuğunda oturan bir kişi var. Açıklamayı neden vali yapıyor? İdlib’de de 33 askerimiz şehit edilmişti. Açıklamayı korkudan hiç kimse yapmadı, vali yaptı. Neden? Çünkü eksikliklerini biliyorlar. Erdoğan çarşamba günü çok önemli bir haber vereceğim diye açıklama yaptı. Ona göre ordu müdahale edecek bu kardeşlerimiz kurtarılacak ve müjde verilecekti. Biz de bekledik böyle bir müjdeyi. Biz de arzu 3ederiz bu kardeşlerimizin burnu bile kanamadan Türkiye’ye getirilmesini ve terör örgütlerine bir ders verilmesini .Ama bu kardeşlerimizin tamamı şehit edildi. Devleti yöneten bir isim çarşamba günü çok önemli bir şey açıklayacağım diye bir açıklama yapmaz. Operasyonlar gizli yapılır. Kimseye haber verilmez. Ecevit terör örgütünün başındaki kişiyi bile alıp getirirken eşine bile haber vermemiştir. Düğün dernekle devlet yönetilmez. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini bunlar bilmiyorlar. Bırakın devleti bunlar köy bile yönetemez.

“13 ŞEHİT VAR, GÜLE OYNAYA KONGRE YAPIYORLAR”

Şehitlerimiz geldi. Baş sağlığı dileklerimiz var. AK Parti’ye ait troller harekete geçtiler. Kabahatlerini örtmek için. Ve suçlamaya, ayrıştırmaya başladılar. Oysa şehitler 83 milyonun şehidi. Bu ayrılık gayrılık neden. Bu korku neden? Çok tehlikeli bir tutum bu! Daha yaralar tazeyken sarayın talimatı üzerine bunu yapıyorlar. Ben üzülüyorum, içim acıyor. Daha cenazeler kalkmamış kavga ediyorlar. Devleti yönetenler her türlü eleştiriye açık olmak zorundadırlar. Hangi akıl mantık var bunlarda. Bir de kendilerini başka bir pozisyonda tutuyorlar. ‘Biz Müslümanız diğerleri değil.’ Allah akıl fikir versin. Toplumu ayrıştırıyorlar. Kimliğiniz, yaşam tarzınız, inancınız ne olursa olsun bu coğrafyada yaşıyorsanız benim başımın üstünde yeriniz var.

Duydum da önce inanamadım. Bu olaylar sanki olmamış gibi Erdoğan bir yaylaya kahvaltıya gidiyor. Rize ile Trabzon arasına her 15 metreye bir polis dikiyorlar. Ya sen kendi vatandaşına güvenmiyorsun. Şikâyeti görev yapan polisler söylüyor. Böyle bir garabet TC tarihinde hiç yaşanmadı. 13 kişi hayatını kaybetmiş umurunda bile değil. Sonra Rize kongresi. Bütün vatandaşlarımdan özellikle rica ediyorum o kongreyi izleyin. O kahkahalar, o fıkralar. 13 kişi hayatını kaybetti ya! Hangi ahlaka inanca göre böyle yapıyorsunuz? Ben böyle bir inanç bilmiyorum. Öyle bir ahlak da hiç görmedim.

Kaçacak delik arıyorlar. Neden? Kusurlarını, eksikliklerini çok iyi biliyorlar. Güle oynaya kongre yapıyorlar bir de şehit annesini telefonla bağlatıyorlar. Erdoğan’ın keyfi yerinde anne ağlamaklı. Ders vermeye çalışıyor. Allah bu millete sabır versin. Bir şehit annesini propaganda malzemesi olarak kullanıyor. Oysa nasıl gülüp eğlendiğini, keyif içinde olduğunu bütün Türkiye görüyor. O beyefendinin derdi başka. Bırakın bari o anne matemini yaşasın. O dramı saray ve çevresi acaba biliyor mu? Ellerine kına yaktığını çocuğunu askere nasıl gönderdiğini biliyorlar mı?

“GÖNDERSENE ÇOCUKLARINI ASKERE”

Ve konuşuyor. ‘Oğlunuz şehit oldu ve siz o şerefi yaşadınız.’ Lafa bak. E o şeref en çok sana yakışıyor. Göndersene çocuklarını askere. Niye bedelli askerlik yaptırdın? Hangi AK Partili milletvekilinin çocuğu bedel ödedi bu ülkede!

ERDOĞAN’A 5 SORU

Abdullah Öcalan’dan seçimlerde size yardımcı olurken mektup dilenirken neden vatan evlatlarının bırakılması için çağrı yapılmasını istemediniz

Yıllarca dostum Trump diye böbürlenip durdunuz neden bu dostluğunu evlatlarımızın kurtarılması için kullanmadın

Ulusal ve uluslararası örgütlere çağrıda bulunmak hiç aklınıza gelemdi mi

13 vatandaşımızın kurtarılmasındaki başarısızlığını kim üstlenecek