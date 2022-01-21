15 bin lira tazminat kazanmıştı: Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı davada yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı ve 15 bin TL tazminat kazandığı dava istinaftan döndü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Aralık 2018 tariihli TBMM Grup Toplantısı’nda Erdoğan’a tepki göstererek eleştirilerde bulunmuş, Kılıçdaroğlu’nun o konuşmada kullandığı, “Diktatör, zorba, kibir abidesi, müsvedde; din, vicdan ahlak yoksunu, tefecilere hizmet eden…” ifadeleri nedeniyle Erdoğan tazminat davası açmıştı.

Açılan davada Kemal Kılıçdaroğlu, 15 bin TL tutarında tazminata hükmedilmişti.

İSTİNAFTAN DÖNDÜ

Söz konusu karar, istinafa taşındı. İstinaf Mahkemesi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında kullandığı, “Diktatör, zorba, kibir abidesi, müsvedde; din, vicdan ahlak yoksunu, tefecilere hizmet eden…” şeklindeki ifadelerin eleştiri kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek, CHP Genel Başkanı’na verilen 15 bin TL tazminat cezasını bozdu.

''HAKLI ÇIKTIK''

Söz konusu davaya ilişkin bilgi veren Kılıçdaroğlu'nun avukatlarından Celal Çelik, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Yine kazandık! Erdoğan, bir kez daha kaybetti! Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine verilen tazminat kararı İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırdı! Genel Başkanımızın 25.12.2018 tarihli TBMM Grup toplantısında ifade etmiş olduğu; “Diktatör; zorba; kibir abidesi; müsvedde; din, vicdan ahlak yoksunu, tefecilere hizmet eden" eleştirilerinin haklı dayanaklarının olduğunu ve görünür gerçeklik kapsamında bulunduğunu söylemiştik! Haklı çıktık!"