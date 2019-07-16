15 Temmuz tartışması büyüyor ! AK Parti'den CHP'ye tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

O gece yüce Meclis'te bütün partilerden milletvekilleri vardı. CHP'den de milletvekilleri vardı onları tenzih ediyorum ama Genel Başkanlarının ve sözcülerinin sistematik olarak bu sabotaja imza attıklarını görüyoruz. CHP'li Özkoç'un açıklamaları siyasi bir sabotajdır. CHP, Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışıyor. Siyasi sabotajlara en güzel cevap dün verildi.

CHP'nin temel siyasi anlayışı budur katille kurban arasında yer değiştirme siyasetidir. 60 darbesinde de bunu yaptılar. Şunun adının net bir şekilde koyulması gerekir. Diktatörlerin özelliği tankın topun arkasına saklanırlar, halktan korkarlar. O gece Sayın Cumhurbaşkanımız kendisinin ve ailesinin hayatını tehlikeye atarak halkla bir araya gelmiştir.

CUMHURBAŞKANI'NI HEDEF ALMANIN NEYE HİZMET ETTİĞİ ORTADADIR

Bütun bu şaşırtma siyasetine en güzel cevap o büyük milletimizle buluşma oldu. FETÖ'yle mücadele kararı Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde alınmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef almak bizce neye hizmet ettiği açıktır.

Yargıya çağrı yaparak biz yargı vesayeti oluşturmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılsın. Çıkarılsın. Meclis'in her araştırması kıymetlidir ama Kılıçdaroğlu'nun bunu iyi niyetle söylemediği bellidir.

NİÇİN TANKLAR BİR KİŞİYE YOL VERMİŞTİR?

MİT TIR'ları hadisesine kimler destek vermiştir. 15 Temmuz'da niçin tüm siyasiler öldürülmek istenirken sadece bir kişi için tanklar yol vermiştir? Kimseyi suçlamıyoruz ama herkesin önünde hesap vermesi gereken kişinin millete verecek bir sözü yok mudur? Siyasi muhasebe yapılacaksa herkesin kendisinden başlaması gerekir.

Sanki bu kadrolaşma AK Parti döneminde başlamıştır. Orgeneraller var atılan, bir orgeneral kaç yılda yetişiyor. 15 Temmuz'un ruhunu sabote edecek bir faaliyete girdiler.

Her türlü sabotaja karşı kararlılıkla ilerleyen bir kadroyuz. Eleştirileri olabilir. Yanlış yapılan bir şey varsa düzeltilmesi için gayret edilecektir. Siyasi karşıtlıkla siyasi sabotaj arasında fark vardır. Dün son derece yanlış bir günde son derece bir söylem ortaya koydular.

FETÖ borsasından bahsediyor bugün… Bir yerde FETÖ borsası varsa açık bir şekilde ortaya konuşsun hep birlikte üzerine gidelim. Ama arkasında kurduğunuz cümlelerle FETÖ'yü ört bas etme borsası ortaya konuluyor. Dünyanın neresinde olursa olsun demokratik siyaset yapanların haklarını savunuyoruz.

AB'NİN YAPTIRIM KARARI

AB biliyorsunuz bir takım yaptırımlar açıkladılar. AB'nin bu davranışları bölünmeyi derinleştirmekten başka sonuç doğurmayacaktır. Bu yaptırımların Türkiye'ye hiçbir etkisi olmayacaktır. Kıbrıs konusunda da AB tarafsız olma vasfını kaybetmiştir. Burada ortaya koydukları dayanışma tipik bir mahalle dayanışmasıdır. Rum kesiminin Avrupa'nın şımarık çocuğu olarak korunması durumunda Türkiye'nin yapacağı şey çıkarlarını koruma konusunda vites yükseltmek olacaktır.

ENGİN ÖZKOÇ NE DEMİŞTİ?

15 Temmuz Özel Oturumu'nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un sözleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni karıştırmıştı. Özkoç konuşmasında Ergenekon ve Balyoz operasyonları FETÖ tarafından yapılırken, hükümetin buna göz yumduğunu iddia ederek şöyle konuştu:

"Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı gizli tanık ile hapse girdi. Vatanseverler yargılanırken ölüyordu. Adil Öksüz denilen sözde imam Türkiye'de cirit atıyordu. Ankara'da CHP milletvekilleri ve diğer siyasi parti milletvekili arkadaşlarımız 'Öleceksek bu çatı altında ölelim' dedi. Çünkü bu ülke hepimizindi. Darbe engellendi. Darbeyi ne MİT ne bir istihbarat birimizden öğrendik. Enişteden öğrenildi. Adil Öksüz'e eline pasaportu verildi. Zekeriya Öz elini kolunu sallayarak çıktı. "Hata ettik" dedi bunu söyleyen hâlâ Cumhurbaşkanı. Fethullahçılara çocukluktan beri görüşen, Fettah Tamince yargıdan tertemiz çıktı.

"Darbe girişiminin kilit ismi Mehmet Dişli'nin ağabeyi Şaban Dişli büyükelçi yapıldı. Binlerce hapis cezası alan, işten çıkarılanlar var. Asker, polis, öğretmen var ama bir tek siyasi yok. Çözüm güçlü parlamentodadır. El birliği ile güçlü parlamenter sistemi yeniden tesis etmeliyiz. Yeni darbelerin oluşmasına engel olmalıyız. Güçler ayrılığının temelinde güçlü Meclis, bağımsız yargı ve denetlenebilir yürütme olmalıdır. 15 Temmuz vatandaşına kurşun sıkan ve ona yol verenleri de unutmayacak. Kurucu liderin adı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Eğer uğruna ölecek vatan arıyorsak onun adı Türkiye Cumhuriyeti'dir."

Meclis'te 15 Temmuz gerginliği !