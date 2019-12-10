''16 Nisan referandumu bugün yapılsaydı...''

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada vatandaşların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni istemediğini söyledi. Bugün referandum çıksa vatandaşların hayır oyu vereceğini vurgulayan Çıray, “16 Nisan referandumu tekrarlansa sonuç tıptı İBB’deki seçimler gibi Cumhur İttifakı’nın kaybıyla sonuçlanacaktır” ifadelerini kullandı:

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray’ın TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın satır başları şöyle:

“Türkiye 15 Temmuz 2016’dan sonra hain kalkışmanın yargılanmasına odaklanmalıydı. 2016 yılının ekim ayından itibaren araştırma komisyonu etkili bir faaliyet yürüttü. Her şey çok iyi giderken birden bire sayın Bahçeli’den yeni bir anayasa teklifi gündeme geldi. Yeni anayasa taslağında ortaya çıktı ki, bu yüce kurumun uhdesinde bulunan işlemleri ortadan kaldırmıştı. Atı alanın YSK marifetiyle Üsküdarı geçtiği şaibeli kararla Türkiye’de rejim değişti. Yüce Meclis’in bütçe yapma yetkisi elinden alındı. Bu durum, Magna Carta’dan beri olan temel anayasa hükmü değişti.

Anaysa değişikliği, yürütme gücünü Cumhurbaşkanlığı’na devredince, Meclis ile bütçe arasındaki bağ tamamen ortadan kalktı. 16 Nisan’da değişiklikler kabul edilince erken seçime gidildi. Ekonomik krizin etkilerinin henüz hissedilmediği bir dönemde erken seçime gidildi.

Cumhur İttifakı’nın 24 Haziran’daki başarısı, bizim ön gördüğümüz ülkenin bu şekilde yönetilemeyeceği görüşünün başlangıcı oldu. Kuvvetler ayrılığı rejimi, kuvvetler birliği rejimine dönüştü. 17 Nisan referandumu tekrarlansa sonuç tıptı İBB’deki seçimler gibi Cumhur İttifakı’nın kaybıyla sonuçlanacaktır.

Geride kalan 2 haftada iktidar cenahındaki arkadaşlar Meclis’in ombudsmanlık görevine gölge düşürecek bir karara imza attı. 24 termik santralin 2,5 yıl daha çevreyi kirletmesine izin verdiler. Cumhurbaşkanı da veto ederek ‘İyi insan oldu’. Bazı iktidara yakın arkadaşlar bunun kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun olduğunu savundu. Vakıfbank olayı ile bir yol açtınız ama İş Bankası’na dokunmayın. Kulağımıza bazı duyumlar geliyor."