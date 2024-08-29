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16 yaşındaki çocuğa Erdoğan'a hakaretten dava

16 yaşındaki çocuğa Erdoğan'a hakaretten dava
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki kız çocuğuna dava açıldı. Çocuğun her hafta karakola imza verdiği öğrenildi.

İstanbul’da 16 yaşındaki bir kız çocuğu, 12 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konvoyu geçtiği sırada küfür ettiği iddiasıyla bir cumhurbaşkanlığı korumasının talimatıyla gözaltına alındı.

Bir gün gözaltında tutulan çocuk ifadesinde, "Bundan 6 ay önce bir kaza atlatmıştım. Olay günü de yaya geçidinde beklerken hızla gelen araca korkup tepki gösterdim. Orada Cumhurbaşkanı da dâhil herhangi bir devlet görevlisinin olacağını bilmiyordum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dâhil herhangi bir devlet görevlisine hakaret etmem söz konusu değildir. Ben lise öğrencisiyim ve şimdiye kadar bir suça karışmadım. Daha önce yaşadığım travma nedeniyle gösterdiğim tepki yanlış anlaşıldı ve küfür etmedim. Sadece korkup tepki verdim. Hızla geçen aracın arkasından konvoy gelince ve orada bulunan bir yetkili müdahale edince konvoyun Cumhurbaşkanı konvoyu olduğunu anladım. Suç işleme kastıyla hareket etmedim" diye konuştu.

MAYIS AYINDAN BU YANA İMZA ATIYOR

Birgün'den İsmail Arı'nın aktardığı habere göre, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimi ise 16 yaşındaki çocuğu haftada bir gün imza atması ve yurtdışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol kararı verip serbest bıraktı. Mayıs ayından beri haftada bir gün karakolda imza attırılan çocuk için 18 Ağustos tarihinde iddianame düzenlendi.

SAVCI CEZA TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı, 'Kamu davası açmaya yeterli delil olduğunu' ifade ederek çocuğun Cumhurbaşkanı’na hakaretten cezalandırılmasını talep etti.

972 ÇOCUK HAKKINDA SORUŞTURMA

Öte yandan Cumhurbaşkanı’na hakareti de içeren TCK’nin 299-301 maddeleri uyarınca geçen yılda 972 çocuk hakkında soruşturma açıldı.

Birgün

Etiketler recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanına hakaret
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