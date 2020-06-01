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  4. 01 Haziran 2020 21:05

16 yaşındaki lise öğrencisi bulunduktan 15 gün sonra yeniden kayboldu

Antalya Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Hayriye Nur Özyurt, polis tarafından bulunup ailesine teslim edildikten 15 gün sonra yeniden kayboldu.

16 yaşındaki lise öğrencisi bulunduktan 15 gün sonra yeniden kayboldu
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Antalya Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi Hayriye Nur Özyurt (16), mart ayında "Markete gidiyorum" dedikten sonra ortadan kayboldu. Polisin yaptığı araştırma sonunda kaybolduktan 18 gün sonra bulunan ve 29 Nisan'da ailesine teslim edilen Hayriye Nur, 14 Mayıs günü saat 23.00 sıralarında yine kayboldu.

Bu sefer kendilerine haber vermeden evden ayrılan kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen Meral Özyurt, “Kızımın zor günler geçirdiğini biliyorum ama bazı şeylere de gücüm yetmiyor. Kızımın kötü niyetli birileri tarafından tehdit ve şantajla korkutulduğunu düşünüyorum. Kızım mecbur kalmasa evden gitmezdi. Muhtemelen kızımı zorlayanların ellerinde şantaj unsuru bir şeyler var. Böylece gitmeye mecbur kaldı. Kayıp başvurusunda bulundum ve BİMER'e şüphelendiğim kişileri yazdım. Ayrıca yarın şüphelendiğim kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

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