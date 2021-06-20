17-25 Aralık'ın kritik bakanından AK Parti için olay sözler

17-25 Aralık operasyonun ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinden istifa eden Erdoğan Bayraktar sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan AK Parti'nin içinde talan peşinde koşanların olduğunu ifade ederek "Okçular tepesini terk etmeyenlere de selam olsun" dedi.

Bayraktar'ın paylaşımı şöyle:

"Partimizi oluşturan dinamiklerin içinde bulunan ve daha sonra makam ve mevkilere gelenlere eyvallah. Partimiz iktidar olduktan sonra ikbal bulanlara ne demeli? Hele şimdi talan peşinde koşanlara veyl olsun. Okçular tepesini terk etmeyenlere de selam olsun."