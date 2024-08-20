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17.25'i gösteren saat olay olmuştu: Bahçeli'den ilk açıklama

17.25'i gösteren saat olay olmuştu: Bahçeli'den ilk açıklama
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, makam odasındaki 17.25'i gösteren saatle ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, ''17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca doğru da değildir'' dedi.

MHP lideri Bahçeli'nin MHP Genel Merkezi'ndeki makam odasında 17:25'te durdurulan saatle ilgili tartışmalar devam ederken Bahçeli'den açıklama geldi. 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhur İttifakı, Türk tarihinin varoluş refleksi, Türk milletinin varlık ve birlik remzidir. Küresel ekonomi-politik sistemin yeni baştan inşa edildiği, önümüzdeki bir yıllık süre zarfında iç kargaşa çıkma riski en yüksek ülke olarak Türkiye’nin haksız ve hayasızca gösterildiği bir dönemde Cumhur İttifakı milli güvence, milletin özgüvenidir.” dedi.

"17-25 ARALIK, 15 TEMMUZ İHANETİNİN KULUÇKA EVRESİ"

“Türkiye’miz üzerinde karanlık senaryolar yazan, nevzuhur kaos denklemleri kuran, tarih sahnesinde pasif ve müdahale edilebilir bir ülke olmasının planını hazırlayanlar bugünlerde dedikodu çarkını hızla çevirmeye, fitne cephesini artan ölçekte tahkim ve takviye etmeye başlamışlardır.” diyen MHP lideri Bahçeli, “Bu mahsurlu tablonun gözümüzden kaçtığını düşünenler hiç kuşkusuz derin bir gaflet ve melanet girdabında sürüklenen çürüklerdir.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli, “17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür. Bu nedenle FETÖ’nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca doğru da değildir.” dedi.

Bahçeli'nin odasındaki 17:25'te duran saat için MHP'den açıklamaBahçeli'nin odasındaki 17:25'te duran saat için MHP'den açıklamaGüncel

"BEŞİNCİ KOL FAALİYETİ" SUÇLAMASI

Cumhur İttifakı’nın mücadelesine leke sürmek isteyenlerin beşinci kol faaliyeti üstlendiğini söyleyen MHP lideri, açıklamasına şöyle devam etti:

“Cumhur İttifakı’nın tertemiz mücadelesine leke sürmek için beşinci kol faaliyeti üstlenen mihrakların boşa kürek çekmeleri bir yana, heveslerinin ve hedeflerinin ihanetle çerçevelenmiş kursaklarında kalması mutlak ve mukadder bir akıbettir.

Şunu da özellikle ve tekraren hatırlatmalıyım ki, küresel internet platformlarının, sosyal medya mecralarının, organize çıkar gruplarının, bazı gazete ve televizyonların (özellikle Halk Tv) Cumhur İttifakı’nda çatlak varmış gibi yaygara koparmaları hüsran içinde hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Elbette bu odaklarla günü geldiğinde hesaplaşmak kaçınılmazdır.

Cumhur ittifakı Türk ve Türkiye Yüzyılının müjdesi, gelecek nesillerin haysiyet ve heyecan mükafatı olarak kutlu yürüyüşünü sürdürecektir.”

Etiketler MHP Devlet Bahçeli 17-25 Aralık saat
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