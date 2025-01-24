20 belediye başkanından Bakan Ersoy'a istifa çağrısı

CHP'li 20 belediye başkanı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek açıklaması yayımladı ve Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u istifaya çağırdı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi yangın çıktı. Türkiye'yi sarsan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan faciada ihmal iddiaları gündeme gelirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Düzenli denetimlerin de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. İtfaiye tarafından bir kusur bulunmamış” açıklamasına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Sayın Bakan bu olayın bizatihi sorumlusudur. Böyle bir iftira ben hayatımda görmedim" dedi.

CHP'Lİ 20 BELEDİYE BAŞKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Söz konusu tartışmaların ardından CHP'li 20 il belediye başkanı, Tanju Özcan'a destek açıklaması yayımladı ve Bakan Ersoy'u istifaya davet etti.

Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Böyle büyük bir acının ardından asıl sorumluların hesap vermesi gerekirken, olayı çarpıtma çabaları ve siyasi manipülasyonlar, vicdanları yaralamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un başlattığı ve iktidarın kontrolündeki algı ekiplerince sürdürülen iftira kampanyasını üzüntüyle izliyoruz. Bu süreçte Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ı hedef alan asılsız suçlamaları reddediyor ve Başkanımızın yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz.

Belediye Kanunu uyarınca, il belediye başkanlıkları, büyükşehir belediye başkanlıklarından farklı olarak sadece kendi mücavir alanlarında, bir başka ifadeyle merkez ilçe sınırlarında yetki sahibidir.

Yangının meydana geldiği Kartalkaya alanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Köroğlu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Bolu Belediyesinin herhangi bir yetki ve sorumluluğunun bulunmadığı alan, 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunu uyarınca Bolu İl Özel İdaresinin yönetiminde olup, söz konusu kanunun Acil Durum Planlamasını düzenleyen 69. Maddesinde yangın da dahil olmak üzere acil durum planlamasının yapılması Bolu İl Özel İdaresinin sorumluluğundadır. Ancak kurum ve kuruluşlar, ihtiyaç duydukları yangın yeterlilik belgesi için öncelikle en yakın ilçe belediyesi, eğer yeterli olanak yoksa il belediyesi itfaiyesine dilekçe ile başvurarak ücreti karşılığında inceleme ve rapor talep edebilirler. İl Belediyesi, doğrudan görev ve sorumluluğu olmamasına karşın talep üzerine ilgili alana gider, çalışmasını yapar ve yönetmeliğe uygunluk açısından rapor tanzim eder. Bu işlemden sonraki sorumluluk tamamen raporu talep eden kurum ve kuruluş, raporu belge olarak kabul eden ve kati yetkili olan Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir.

İktidar tarafından yürütülen algı operasyonu, otel için tanzim edilen 'uygun değildir' belgesini yok sayıp 70 metrekarelik kafeye verilen 'uygundur' raporu üzerinden kamuoyunda kafa karışıklığı yaratma üzerine kurgulanmaktadır. Yandaş basının tüm unsurları, tek bir ağızdan, 'yangında Bolu Belediyesi İtfaiyesinin sorumluluğu varmış' gibi bir algı oluşturma çabasına girmiştir. İtibar suikastine dönüşen bu tablonun arkasındaki amaç, denetim konusunda tek yetkili olan Kültür ve Turizm Bakanlığının sorumluluğunu perdelemektir.

İktidarın, siyasi kaygılarla yaptığı 'yerelde merkezileşme' düzenlemeleri, yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarını ellerinden almakta ancak buralarda oluşan boşluklar merkezi yönetimce doldurulamamaktadır. Siyasi istikbal kaygısı, devletin idari bütünlüğünün önüne konulmaktadır. Ortada bu kadar çok belirsizlik ve yanıt bekleyen soru varken başta Bakan Ersoy ve Bakanlık bürokratları sessiz kalarak yürütülen algı operasyonunun ardına saklanmak yerine, derhal istifa etmelidir."

Açıklamayı yayımlayan belediye başkanları şöyle: