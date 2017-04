2017 Referandum sonuçları ne zaman açıklanacak ?

Türkiye 16 Nisan referandumu için bugün sandık başında buluştu. Oy verme işlemleri Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00-16.00, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Referandum sonuçları ne zaman açıklanacak ?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre referandum sonuçları en geç sandık kapanma saati olan 17:00'dan 4 saat sonra yani 16 Nisan Pazar günü saat 21:00'da bitecek.

Ancak daha önceki seçimlerde olduğu gibi sonuçların daha erken de açıklanması bekleniyor.

