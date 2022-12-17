2023 bütçesi TBMM'de kabul edildi

2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi.

2023’te bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar TL, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar TL olacağı öngörülen bütçe kanunu, Meclis’te kabul edilerek yasalaştı.

660 milyar 901 milyon TL açık vereceği tahmin edilen bütçe teklifinde, Cumhurbaşkanlığı’nın toplam bütçesi 6 milyar 637 milyon lira olarak öngörüldü.

Yılın başından itibaren geçerli olan 2022 Bütçe Kanunu’nda, merkezi yönetimin 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL gideri ve 1 trilyon 472 milyar 583 milyon TL geliri olması öngörülmüştü. Yüksek enflasyon koşullarında bütçe yetersiz kalmış ve haziran ayında ek bütçe hazırlanarak, yılın tamamı için giderler 2 trilyon 831 milyar 472 milyon TL’ye, gelirler 2 trilyon 553 milyar 99 milyon TL’ye çıkarılmıştı.

2023 bütçesinde ise giderler 4 trilyon 470 milyar TL, gelirler ise 3 trilyon 810 milyar TL olarak hedeflendi. 2022 yılının sonunda 278 milyar TL olacağı öngörülen ancak Orta Vadeli Program’da (OVP) 461 milyar TL olması beklenen bütçe açığının, 2023 yılı sonunda 660 milyar TL olacağı tahmin edildi.

2022’de 2 milyar 198 milyon TL olan TBMM bütçesi, 2023 yılı için 5 milyar 481 milyon TL’ye çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı bütçesi 2022 bütçesinde 3 milyar 890 milyon TL olarak öngörülürken, 2023’te 6 milyar 637 milyon TL olacağı tahmin edildi. Cumhurbaşkanlığı bütçesinde personel gideri olarak 940 milyon 334 bin TL elirlenirken, cumhurbaşkanlığı külliyesinin mal ve hizmet alım harcamaları için 3 milyar 822 milyon lira ayrıldı.