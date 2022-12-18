2023 seçimleri öne çekiliyor! İşte kulislerde konuşulan iki tarih

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, seçimin zamanından önce yapılması konusunda AK Parti'de kararsızlık kalmadığını belirterek, seçim için öne çıkan iki tarihi açıkladı.

2023’te yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin tarihi henüz netleşmedi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin geçtiğimiz günlerde katıldığı programda, "Seçim nisandan sonra olacak. Mayıs'ta olursa buna erken seçim denmez. Seçim öne gelirse de 1-2 hafta gelebilir." dedi. Kulisleri hareketlendiren seçim tarihiyle ilgili açıklamanın ardından Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü köşe yazısında konuya değindi. Sarıkaya, seçimin zamanından önce yapılması konusunda AK Parti'de kararsızlık kalmadığını ifade eti.

Sarıkaya yazısında, "Kararın kimin tarafından alınacağına yönelik tartışma da kendi içinde tüketilmiş; olursa Meclis’ten eğer muhalefet yanaşmaz ise de cumhurbaşkanı kararı ile seçimin öne alınması söz konusu olacak" dedi.

Sarıkaya konuya ilişkin AK Parti'de etkin bir isimle sohbet ettiğini de söyledi.

Yazının ilgili bölümünde şunlar kaydedildi:

'AK Parti’nin konuyla ilgili etkin isimlerinden biri ile dün sohbet ederken 14 Mayıs konusunda beklentinin yüksek olduğunu belirtti ve ikinci turu da düşünerek ilk sandığı 30 Nisan olarak da planladıklarını belirtip ekledi:

Her ikisine göre tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu da bu konuda hazır. Eğer 30 Nisan olursa, ki planımız o yönde seçim takvimini 6 Mart’ta başlatırız; 55 günde tamamlanır. Eğer 14 Mayıs’ta ilk turu planlarsak da 20 Mart tarihi seçimin başlangıcı olur; bu durumda da 56 günde seçime gidilir…'

Seçim için 60 günlük süre öngörülmüş olsa da bunu kısaltma yetkisi Milletvekili Seçimi Kanunu (Mad:9) gereği YSK’nın elinde; geçmişte 45 ve 52 günde de seçime gidildiği oldu.

Dolayısıyla 30 Nisan’da yapılması durumunda seçime en fazla 4 ay, mayısta olması durumunda da 4,5 ay bulunuyor; zaten herkes de hesabını buna göre yapıyor."

Muharrem Sarıkaya'nın yazısı için...