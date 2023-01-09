2023'ün ilk kabinesi sona erdi: Erdoğan açıklama yapıyor

2023'ün ilk Kabine Toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren Kabine Toplantısı sona ererken Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklama yapıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Her konuşmamızda her adımımızda ifade ettiğimiz 2023'e kavuştuk. Kimi dönemlerde acıların büyükleri, kimi dönemleri ise artan cesaretimizle hatırladık.

Biz de yeni yüzyılımızın müjdecisi 2023, Türkiye Yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı yaptık. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapma amacımız vardır. Son Kabine toplantımızın ardından EYT'li olarak bilinen vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında meclisimize getiriyoruz. Gençlerimizin istihdamı için 6 bakanlık ile başlattığımız 1 milyon yazılımcı projemizi 29 Aralık'ta açıkladık.

Yeni yılın ilk iş gününde 2023'ün ihracat rakamlarını açıkladık. İhracatçılarımızı tekrar tebrik ediyorum. Geldiğimiz seviyeyi yeterli bulmuyoruz. Daha çok çalışacak, daha büyük başarılarımızın müjdesini milletimizle paylaşacağız. Yüzde 25 olarak yaptığımız zam oranımız içimize sinmedi, grup toplantımızda memur ve emekli zam oranını yüzde 30'a yükselttiğimizi duyurduk.

Cumartesi günü Antalya'da Kumluca ve Manavgat'ta yangın ve sel afetleri sonrasında vatandaşlarımıza geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Kumluca'da selden zarar gören vatandaşlarımıza verdiğimiz destekle toparlandıklarını gördük. Manavgat'ta yanan konutların yerine yapılan konutla ile ne kadar gurur duysak azdır.

Bir de müjde vermek istiyorum. Otoyol ve köprü hizmetlerinde yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek.